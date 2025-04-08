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瑪莎拉蒂「最新道路版賽車」預告4／23登台！640匹V6雙渦輪2.8秒破百

圖文／7Car 小七車觀點

繼今 (2025) 年 2 月稍早，Stellantis 集團旗下豪華品牌 Maserati 正式迎來旗下全新道路版賽車- GT2 Stradale 後，如今終將正式登台。Maserati 總代理台灣蒙地拿今 (4/8) 透過媒體邀約預告，宣布將於今 (2025) 年 4 月 23 日(三) 正式在台發表 GT2 Stradale，進一步強化三叉戟品牌的運動性能陣容。其承襲 MC12 的精髓搭載 Nettuno 海王星 V6 雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 640 hp，最高極速突破 320 km/h，0~100 km/h 加速僅需 2.8 秒即可完成。本站 7Car<小七車觀點>將於活動當日第一時間前往現場，並將於發表後為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

GT2 Stradale 的誕生，源自 Maserati 近年對賽車運動的投入。自 MC20 啟動品牌新世代跑車計畫後，Maserati 便積極參與 Fanatec GT2 European Series 賽事，並以 GT2 賽車重返競技舞台。而全新 GT2 Stradale 作為 Maserati GT2 賽車的道路版本，則承襲了 MC12 賽車的技術精髓，搭載 Nettuno 海王星 V6 雙渦輪增壓引擎，並經由原廠工程師重新調校後，最大馬力提升至 640 hp，搭配 8 速雙離合器變速箱，原廠稱 0~100km/h 加速時間約為 2.8 秒，最高極速則可突破 320km/h。

首先在外觀部分，Maserati GT2 Stradale 雖然是以 MC20 作為基礎升級而來，但在細節上仍有不可忽視的專屬配備。為了進一步強化整體的侵略氣息，其承襲了大量 GT2 賽車的性能特徵，包含車頭更大的進氣口，同時引擎蓋和輪拱均加入通風孔設計，且在車尾還有直接外露螺絲固定的大型尾翼。另外為了達到輕量化的目的，包含尾翼、引擎飾蓋、車頂、儀錶板、輪拱進氣孔飾板及側裙等處均採用大量碳纖維。

雖然外觀主打 GT2 競技風格，但是內裝還是維持道路需求而有完整的舒適性配備。全車大量選用 Alcantara 類麂皮材質和消光處理碳纖維包覆，方向盤握感比起 MC20 更加厚實，並減少控制按鍵。另外像是 10.25 吋中央觸控螢幕、6 揚聲器立體音響系統均為標準配置，而原廠也提供 12 揚聲器系統選配。座椅方面為 GT2 Stradale 專屬設計，椅子背面選用碳纖維材質，並提供大、小號兩款尺寸供車主選擇，且僅有手動操作，能依照車主需求調整座椅高低位置，以滿足更優異的重量分配。而安全帶亦有四點式賽車帶供選配，可滿足喜愛在賽道活動的車主。

為了強調個性化特色，Maserati 還針對 GT2 Stradale 提供 Fuoriserie 客製化計畫，讓車主能依照自身風格打造專屬座駕。此外，限量僅 914 輛的生產數量，也向品牌創立年份 1914 年致敬。Maserati 表示，GT2 Stradale 已於 2024 年 12 月在 Maserati 摩德納 Viale Ciro Menotti 工廠正式展開量產，並已於今 (2025) 年 4 月率先於歐洲上市發售，而國內總代理台灣蒙地拿則是同步歐洲成為首波上市之海外市場。

總代理台灣蒙地拿表示，今年除了高性能車款，也將持續拓展 Maserati 在台的純電動力產品陣容。GranCabrio Folgore 預計於今年登場；而 Grecale 也將於今年迎來全新動力編成，Modena 車型則將搭載油電混合動力系統，而 Trofeo 則將維持其高性能產品定位。隨著 GT2 Stradale 即將在本月正式於國內發表上市，不僅可豐富 Maserati 在台灣的產品陣容，也能為熱衷高性能駕馭的買家提供更多選擇。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂GT2Stradale超跑跑車賽車公路道路汽車新車台灣蒙地拿發表新車預報

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