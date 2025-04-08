Yamaha「7代勁戰」要來了？新商標CYGNUS XR註冊資料曝

▲Yamaha註冊新商標「CYGNUS XR」，有望是大改款7代勁戰，圖為現行款。（圖／翻攝自Yamaha）



記者林鼎智／綜合報導

山葉（Yamaha）勁戰車系廣受車迷喜愛，自2002年上市後，目前已來到第6代車型，即將迎來大改款。最近也被發現Yamaha已註冊「CYGNUS XR」新車名商標，很有可能就是第7代車型。

勁戰自上市以來一直都以125c.c.為主，儘管陸續帶來前後碟煞、水冷引擎，但隨著競爭對手都已邁入155c.c.、甚至165c.c.以上，也讓車友們一直希望勁戰能有更大排氣量的選擇。

▲Yamaha在去年12／18註冊CYGNUS XR商標，有望在此次改款推出150c.c.排氣量以上。（圖／翻攝自智慧財產局）



從註冊資料上可見，該「CYGNUS XR」商標是在去年12月18日由「日商山葉發動機股份有限公司」申請，屬於「機車及其零組件」類別。儘管目前只有商標文字，但考量到產品週期，若真是「7代勁戰」，預料也會選在暑假旺季前發表。

現行販售的6代勁戰Cygnus Gryphus於去年進行小改款，換上4.3吋TFT全彩智慧儀表、Smart Key免鑰匙系統、TCS循跡控制系統，並可透過Y-Connect與手機連結。至於新一代勁戰是否將邁向150c.c.以上，值得期待。