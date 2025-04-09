Honda CR-V化身露營車！「膠囊旅館」設計2人車宿、烹飪設備齊全

▲歐洲Honda以CR-V e:PHEV為基礎，推出CR-V Dream Pod露營車，可供2人車宿、戶外烹飪露營。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

歐洲Honda（本田）為慶祝CR-V上市30周年，推出「CR-V Dream Pod概念車」，將CR-V從暢銷休旅車打造成「夢幻艙」露營車，配有烹飪設備、洗臉盆與床鋪等，可供2人車宿。

CR-V Dream Pod是以CR-V e:PHEV插電式油電車為基礎，具有79公里純電續航里程、Honda Sensing駕駛輔助系統。原廠以日本膠囊旅館為發想，可供2人睡在車上，並且透過戶外品牌EGOE的Nestboard 650露營套件，為CR-V帶來雙人床墊，同時EGOE底座還有抽屜設計，滑開後具有爐灶、折疊式水槽、刀叉餐具等儲物空間。

▲CR-V Dream Pod以日本膠囊旅館為發想，透過EGOE Nestboard 650露營套件，為CR-V帶來雙人床墊、露營收納及廚具設備。



CR-V Dream Pod車內還有一些客製化配件，像是LED閱讀燈、可拉出桌子、USB充電孔，後車窗也有訂製遮陽簾、前座遮陽板等，提供私密空間。

Honda CR-V最早於1995年上市，目前已來到第6代車型，去年更是全球暢銷休旅車第3名，在歐洲市場已累積銷售突破100萬輛。

▲車內也有一些客製化配件，像是LED閱讀燈、可拉出桌子、USB充電孔，後車窗也有訂製遮陽簾、前座遮陽板等，提供私密空間。