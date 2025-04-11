賓士2025第1季全球銷量曝「上看53萬台」！較去年同期下跌7％

圖文／7Car 小七車觀點

在全球汽車產業持續變動的環境下，Mercedes-Benz 集團於 2025 年第一季共交付 52 萬 9,200 輛汽車與廂型車。儘管整體銷量較去年同期略降 7%，但集團旗下 Mercedes-AMG、高階 G-Class 車系與插電式油電混合車型仍展現出顯著成長，分別上升 17%、18% 與 8%。新一代 CLA 即將於歐洲上市，也為未來銷售增添動能。

▲豪華車與主力車型表現亮眼，北美與韓國市場成為成長主軸

Mercedes-Benz Cars 部門在第一季共銷售 44 萬 6,300 輛新車，年減 4%。雖然面臨入門級產品汰換期及 smart 電動車退出歐洲市場等挑戰，品牌在北美 (+4%) 與南韓 (+40%) 的表現仍具有支撐作用。其中，AMG 與 G-Class 車系銷售強勁，高端車款銷售佔比亦提升至 14.6%。GLC 與 E-Class 為主要銷售動能，年增 14% 與 32%。即將於歐洲開賣的 Maybach SL 也持續擴展品牌在超豪華車市場的版圖。

▲插電式混合車穩健成長，純電車銷售略為下滑

面對不同地區的市場波動，Mercedes-Benz 插電式混合車 (PHEV) 於第一季銷售達 8 萬 6,800 輛，較去年同期小幅下滑 4%，但 PHEV 車型本身仍上升 8%，美國市場為主要貢獻來源。不過，純電車 (BEV) 銷量則下滑 14%，受限於 smart 電動車停售及市場需求轉變影響。全新 CLA 將成為品牌純電產品陣容的開端，未來將陸續推出更多電動車型。

▲商用與私人廂型車銷售分化，eVans 銷量大幅成長 59%

Mercedes-Benz Vans 部門於 2025 年第一季銷售 8 萬 2,900 輛，較去年同期減少 21%，主要受商用大中型廂型車需求疲弱與 Metris 於北美停產影響。不過，電動廂型車 (eVans) 銷售逆勢成長 59%，占總體銷量 6%，較去年同期翻倍成長。私人用途廂型車需求強勁，尤其中型車款成長 21%，顯示該領域仍具發展潛力。未來，品牌將持續擴展電動產品組合，因應全球運輸轉型趨勢。