ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士2025第1季全球銷量曝「上看53萬台」！較去年同期下跌7％

圖文／7Car 小七車觀點

在全球汽車產業持續變動的環境下，Mercedes-Benz 集團於 2025 年第一季共交付 52 萬 9,200 輛汽車與廂型車。儘管整體銷量較去年同期略降 7%，但集團旗下 Mercedes-AMG、高階 G-Class 車系與插電式油電混合車型仍展現出顯著成長，分別上升 17%、18% 與 8%。新一代 CLA 即將於歐洲上市，也為未來銷售增添動能。

市場轉型期表現穩健　Mercedes-Benz 2025 年首季全球銷量達 52.92 萬輛

▲豪華車與主力車型表現亮眼，北美與韓國市場成為成長主軸

Mercedes-Benz Cars 部門在第一季共銷售 44 萬 6,300 輛新車，年減 4%。雖然面臨入門級產品汰換期及 smart 電動車退出歐洲市場等挑戰，品牌在北美 (+4%) 與南韓 (+40%) 的表現仍具有支撐作用。其中，AMG 與 G-Class 車系銷售強勁，高端車款銷售佔比亦提升至 14.6%。GLC 與 E-Class 為主要銷售動能，年增 14% 與 32%。即將於歐洲開賣的 Maybach SL 也持續擴展品牌在超豪華車市場的版圖。

市場轉型期表現穩健　Mercedes-Benz 2025 年首季全球銷量達 52.92 萬輛

▲插電式混合車穩健成長，純電車銷售略為下滑

面對不同地區的市場波動，Mercedes-Benz 插電式混合車 (PHEV) 於第一季銷售達 8 萬 6,800 輛，較去年同期小幅下滑 4%，但 PHEV 車型本身仍上升 8%，美國市場為主要貢獻來源。不過，純電車 (BEV) 銷量則下滑 14%，受限於 smart 電動車停售及市場需求轉變影響。全新 CLA 將成為品牌純電產品陣容的開端，未來將陸續推出更多電動車型。

市場轉型期表現穩健　Mercedes-Benz 2025 年首季全球銷量達 52.92 萬輛

▲商用與私人廂型車銷售分化，eVans 銷量大幅成長 59%

Mercedes-Benz Vans 部門於 2025 年第一季銷售 8 萬 2,900 輛，較去年同期減少 21%，主要受商用大中型廂型車需求疲弱與 Metris 於北美停產影響。不過，電動廂型車 (eVans) 銷售逆勢成長 59%，占總體銷量 6%，較去年同期翻倍成長。私人用途廂型車需求強勁，尤其中型車款成長 21%，顯示該領域仍具發展潛力。未來，品牌將持續擴展電動產品組合，因應全球運輸轉型趨勢。

市場轉型期表現穩健　Mercedes-Benz 2025 年首季全球銷量達 52.92 萬輛

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士2025全球銷量汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【噁心畫面曝】 #高雄 怪阿北路上「偷聞少女髮香」！警方要辦了

推薦閱讀

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

全新義大利重機品牌「Fantic正式登陸台灣」！紅／黃牌4車型當先發

Gogoro「全新騎到飽方案」上線！月繳488／888指定時段免費換電

Gogoro「全新騎到飽方案」上線！月繳488／888指定時段免費換電

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

229萬起！賓士「最後一波25年式新車」公布　售價＆配備升級一次看

賓士2025第1季全球銷量曝「上看53萬台」！較去年同期下跌7％

賓士2025第1季全球銷量曝「上看53萬台」！較去年同期下跌7％

最新文章

賓士2025第1季全球銷量上看53萬2025-04-11

KIA最新計畫曝繼續重押電動車2025-04-11

遭指爭奪光陽經營權柯俊斌回應了2025-04-10

保時捷「新911跑車」747萬起上市2025-04-10

光陽董事長柯勝峯主動辭任2025-04-10

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作2025-04-10

104.9萬起！馬自達推CX-5淬鍊版2025-04-10

三菱「招牌皮卡車」小改款2025-04-10

福斯「大型7人座電動休旅」有譜2025-04-10

三菱Xforce油電休旅獲5星撞測2025-04-10

熱門文章

KIA最新計畫曝繼續重押電動車2025-04-11

光陽董事長柯勝峯主動辭任2025-04-10

機車加油挑92或95車行老闆曝正解2025-04-05

三菱Xforce油電休旅獲5星撞測2025-04-10

104.9萬起！馬自達推CX-5淬鍊版2025-04-10

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作2025-04-10

遭指爭奪光陽經營權柯俊斌回應了2025-04-10

Nissan新一代Sentra改款亮點曝2025-03-31

保時捷「新911跑車」747萬起上市2025-04-10

三菱「招牌皮卡車」小改款2025-04-10

相關新聞

KIA最新計畫曝「繼續重押電動車」！持續擴大產品線搶佔全球市場

KIA最新計畫曝「繼續重押電動車」！持續擴大產品線搶佔全球市場

城鎮韌性演習連江登場！模擬兩岸軍事威脅升溫　民、物力動員整備

城鎮韌性演習連江登場！模擬兩岸軍事威脅升溫　民、物力動員整備

747萬起！保時捷「小改款911跑車」上市　最高漲43萬、首搭油電動力

747萬起！保時捷「小改款911跑車」上市　最高漲43萬、首搭油電動力

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

讀者迴響

熱門文章

KIA最新計畫曝「繼續重押電動車」！持續擴大產品線搶佔全球市場

KIA最新計畫曝「繼續重押電動車」！持續擴大產品線搶佔全球市場

快訊／光陽董事長證實「經營權之爭正在上演」！柯勝峯主動辭任

快訊／光陽董事長證實「經營權之爭正在上演」！柯勝峯主動辭任

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

機車加油「該挑92或95」？車行老闆曝正解：不論車價高低選這就好

三菱「新油電小休旅」獲東協新車安全評鑑5星！汽油版台灣今年上市

三菱「新油電小休旅」獲東協新車安全評鑑5星！汽油版台灣今年上市

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

「杜卡迪、藍寶堅尼」第3度合作！限量重機致敬Revuelto、車重更輕

遭指爭奪光陽經營權「柯俊斌回應了」！祭3點聲明：完全與事實不符

遭指爭奪光陽經營權「柯俊斌回應了」！祭3點聲明：完全與事實不符

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

Nissan新一代Sentra改款亮點曝！升級雙12.3吋大螢幕、動力更豐富

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366