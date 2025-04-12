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Honda「水平對臥6缸重機」推新色　50周年紀念版同步限時開賣

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲日本Honda推出Gold Wing Tour新色「數位金屬銀」，另外50周年紀念版也同步開賣，採限時販售。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda二輪部門針對大型旅行車Gold Wing Tour推出新色，同時也帶來50周年紀念版，慶祝問世半世紀之久。2款新車將在4／17-5／31限時開賣，並視訂單情況可能提早結束，原廠也開出年販450台的目標。

首先在一般車型方面，Gold Wing Tour新年式採「數位金屬銀」單一車色，以銀色塗裝為主，並在前輪、排氣管飾板、車身下半部等處採黑色為主，呈現成熟穩重視覺，當地售價為374萬日圓，折合新台幣約84.3萬元。

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Gold Wing Tour 50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲50周年紀念版採波爾多金屬紅車色，並有金色標誌點綴。

而同推出的50周年紀念版，則具有專屬「波爾多金屬紅」車色，並在馬鞍包上具有金色標誌，中控台、智慧鑰匙上也有專屬50周年紀念徽飾，售價為385萬日圓，折合新台幣約86.8萬。

Honda Gold Wing最早於1975年於北美上市，現行第6代車型於2018年登場，一直是Honda享譽全球的大型旅行重機，動力搭載1833c.c.水平對臥5缸引擎、DCT 7電子7速變速箱，具有最大馬力126匹／17.3公斤米扭力。

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Gold Wing Tour、50周年紀念版。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda Gold Wing Tour採1833c.c.水平對臥5缸引擎、DCT 7電子7速變速箱，具有最大馬力126匹／17.3公斤米扭力。

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