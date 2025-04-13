KIA皮卡車「推專屬客製化套件車型」！Tasman Weekender概念車現身

圖文／7Car 小七車觀點

Kia Tasman 自去年首度亮相以來備受爭議，獨特的粗曠外型設計引起許多熱烈的討論。在今年的韓國車展上，Kia 推出了一款名為 Tasman Weekender 概念車，整合更多元的戶外元素，並且透過專屬的套件點綴讓整體更具侵略性。

▲Kia 於韓國車展上帶來 Tasman Weekender 概念車。

這款概念車車在外觀部分帶來了一系列的外觀，融入了性能皮卡如 Ranger Raptor 等車款中的越野美感。最值得注意的是，Tasman Weekender 換上了與車身同色的爆龜葉子板，選用與車身相同的卡其色，這項升級使得視覺感受比起市售版採用的黑色塑膠防刮材質要來的精緻許多。

車頭部分則配有一組專屬同車色的保險桿護板，縮小了水箱罩的面積，下方還配有一組絞盤，而引擎蓋前方的造型也更為隆起。車頂上客製化的行李架整合了 LED 探照燈，從後方看過去也有與剎車連動的 LED 燈條；車尾方面整合全新的後保險桿和同車色護板。

此外，這部貨卡還換上一套全新設計的黑色輪圈，搭配 35 吋 BF Goodrich 全地形輪胎，與市售版相比，車身高度更高，意味著懸吊系統也同步進行了升級。

動力表現上，Tasman 依據市場需求不同配有 2.5 升汽油引擎以及 2.2 柴油引擎，前者可發揮出 277hp 與 421Nm 扭力、可在 8.5 秒內完成 0-100km/h 加速。後者最大輸出則為 207hp、441Nm，需耗時 10.4 秒才能完成 0-100km/h 加速。兩者均配備 21.1 加侖的油箱，最大拖曳能力為 3,500kg。有效載重從 1,017kg 到 1,195kg 不等，貨床體積為 1,173 公升。

這次 Tasman Weekender 的亮相意味著 Kia 原廠已經有一系列的相關配件計畫，無論是預示著未來的旗艦車型還是只是推動更客製化服務，都表明 Kia 願意更直接與越野族群的消費者接觸。