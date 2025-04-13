Honda燃料電池技術「飛上太空了」！國際太空站測試水電解系統

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 近日宣布，將與美國太空科技企業 Sierra Space 及 Tec-Masters 合作，於國際太空站（ISS）展開高差壓水電解系統的實驗，進一步推進其「循環型再生燃料電池系統」的研發，為未來月球基地提供永續能源解決方案奠定基礎。

本次 Honda 進行太空測試的「循環型再生能源系統」，具備生產氧氣、氫氣與電力的能力，並能透過封閉循環的模式達到資源再利用，提供人類於月球表面長期生活所需的能源基礎設施。在月球白天期間，系統將利用太陽能產生電力，驅動高差壓水電解裝置從水中分離出氫氣與氧氣。當夜幕降臨，月球不再接受陽光照射時，系統便會利用儲存的氫氣與氧氣進行發電，同時供應太空人呼吸所需的氧氣。這個循環過程的唯一副產物為水，會再次被回收進入水電解系統，形成封閉式能源循環，與地球上太陽能家用電池系統的運作原理相似。

此次於國際太空站的實驗，將著重於驗證「循環型再生燃料電池系統」在微重力環境中的效率與可靠性。Honda 所開發的水電解系統無需機械壓縮裝置，該廠宣稱可有效降低維修頻率與成本，提升在太空長期任務中的可行性與安全性。此外，其高差壓設計能將氣體以高壓儲存於小型容器中，有效減少運送與儲存氣體的需求。

在此次任務中，Sierra Space 將擔任主要任務整合單位，負責與 NASA 協作，並運用旗下 Dream Chaser® 太空飛機運送實驗設備。Tec-Masters 則將提供太空站科技支援，確保測試順利執行。

為了進一步推進太空技術研發，Honda 於 2024 年底在美國設立「Space Development Division」（太空開發部門），與 Honda 研發本部於 2023 年成立的「太空戰略辦公室」攜手合作，跨越美國與日本兩地，共同應用 Honda 核心技術推動人類活動在月球的擴展與深化，也幫助 Honda 持續發展該廠的燃料電池技術。