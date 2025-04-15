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倍耐力「第5代P Zero輪胎」海外登場！高性能車＆電動車都能用

圖文／7Car 小七車觀點

義大利輪胎品牌 Pirelli（倍耐力）於日前宣布正式推出全新一代 P Zero 輪胎，這款已問世 40 年的高性能輪胎系列，至今已進化至第五代。新世代產品導入人工智慧與虛擬研發技術，不僅強化操控表現與濕地煞車性能，也順應純電車輛時代的發展需求。

第五代 P Zero 輪胎以優化胎面設計與結構為核心，提升乾溼地抓地力與過彎穩定性，同時兼顧耐用度與磨耗均勻性。Pirelli (倍耐力)表示，新產品在研發過程中大量運用 AI 模擬與虛擬原型技術，有效縮短開發週期並提升精準度。此輪胎已取得歐盟濕地抓地力 A 級認證，展現其在煞車距離與安全性能上的實質進步。

面對全球車市邁入電動化轉型，P Zero 新系列同步推出涵蓋 ELECT™ 電動車專屬技術的胎款，能降低滾動阻力、抑制胎噪並強化對高扭力輸出的承受力。Pirelli 目前已取得 Audi、BMW、Mercedes-Benz、Polestar 等多家車廠的原廠配胎認證，並預計陸續支援未來更多新世代車款。

Pirelli P Zero 系列自 1985 年誕生以來，已成為倍耐力技術研發的重要平台。歷經四十年不斷創新，倍耐力憑藉與 Ferrari、Lamborghini、McLaren、Porsche 等超跑品牌，以及 Audi、BMW、Mercedes-Benz、JLR 等豪華車廠的密切合作，累積超過 3,000 款 P Zero 專屬定製輪胎版本，佔據全球超過半數的高級與超跑配套市場。包括電動車專用的 ELECT™ 技術與 2023 年導入永續材質的 P Zero E 等創新應用，皆奠基於此系列的技術延伸與演化。

在全球高性能車與進口電動車持續成長的趨勢下，第五代 P Zero 輪胎的問世，將為重視操控性與安全性的車主提供更多元的升級選擇。無論是傳統高性能燃油車或新世代電動車，P Zero 系列皆具備相對應的規格與技術支援。消費者在選購時可根據原廠配胎規格或實際使用需求選擇對應的尺寸與技術版本，確保行車安全與性能發揮達到最佳平衡。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Pirelli倍耐力PZero輪胎高性能電動車汽車新車

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