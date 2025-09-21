KIA「全新掀背車K4」年底前進軍英國！接替Ceed直球對決福斯Golf

圖文／7Car 小七車觀點

Kia 已正式確認，全新 K4 掀背車將於 2025 年底前進入英國市場，以填補 Ceed 停產後的空缺，鎖定 Volkswagen Golf 等對手，持續在歐洲 C-Segment 級距上爭取市佔率。

動力方面，首波提供 1.0 升與 1.6 升渦輪汽油引擎選項。1.0 升版本具備 113 匹馬力，搭配 6 速手排或 7 速雙離合自排變速箱。1.6 升則提供 148 匹或 178 匹馬力輸出，僅搭配 7 速自排。官方並計畫於 2026 年追加油電混合動力系統，擴大產品陣容。

座艙設計大量借鑑純電 EV4，採用懸浮式橫向面板，整合兩具 12.3 吋螢幕，分別負責儀表與多媒體系統。無線 Apple CarPlay 與 Android Auto 為標準配備，同時保留空調溫度、風量、音量與警示燈等實體按鍵，以兼顧數位化與直覺操作。

實用性則是 K4 的主打特色。車室設計著重後排腿部空間，並以較高車頂營造良好頭部高度，行李廂容積達 438 公升。Kia 表示，這款新世代掀背車的開發重心在於兼顧日常便利性與市場期待。

售價尚未公布，不過參考現行 XCeed 跨界車款起價為 25,165 英鎊（約新台幣 100 萬元），Volkswagen Golf 入門車型則從 28,150 英鎊（約新台幣 112 萬元）起跳，K4 的定位預期將落在兩者之間。

產地部分，Ceed 曾於斯洛伐克 Žilina 工廠生產，但隨著 EV4 掀背車取代產能，K4 改由墨西哥工廠負責供應。至於在美國市場販售的 K4 四門房車，因歐洲對該車型需求持續下滑，短期內不會導入。不過先前已有 K4 Estate 測試車出現在德國，意味著未來可能推出對應 Toyota Corolla、Vauxhall Astra 與 Peugeot 308 等旅行車對手的車型。

隨著 Ford 將於 2025 年 11 月停產 Focus，C-Segment 市場出現缺口，Kia 藉由 K4 重返戰場，展現搶攻歐洲中小型掀背車市場的企圖心。Kia 執行副總裁 Ted Lee 早前也指出，歐洲對此級距仍有「相當大的銷售量」，K4 的登場正是回應這股市場需求。