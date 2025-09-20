ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛

▲Ducati總代理碩文正式導入Streetfighter V2 S，並開出98.8萬的建議售價。

▲Ducati總代理碩文正式導入Streetfighter V2 S，並開出98.8萬的建議售價。（圖／翻攝自Ducati，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

繼今年4月推出全新V2系列的跑車與多功能車之後，Ducati杜卡迪總代理碩文近期宣布，V2系列的最後一塊拼圖Streetfighter V2 S已正式登台發表，正式補齊家族中「戰鬥街車」的空缺，除了同樣搭載全新開發的V2引擎之外，車重也較前代大幅減輕18公斤，使得其操控與性能表現更加生猛。

▲98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛。（圖／翻攝自Ducati攝）

▲Streetfighter V2 S全車線條充滿肌肉感，搭配後座下方的雙出排氣管，戰鬥感十分強烈。

將Streetfighter V2 S與其跑車兄弟Panigale V2相比，兩者均搭載相同的引擎、車架及電控系統，差別在把手加高加寬、以及少了整流罩，搭配全新設計的雙邊獨立LED日行燈、充滿肌肉感的全車線條、以及安置在後座下方的雙出排氣管，使其整體姿態霸氣又動感，成為名副其實的「戰鬥街車」。

▲98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛。（圖／翻攝自Ducati攝）

▲全新開發的V2引擎不僅輕量化，維護負擔也較過去降低許多，動力更早出現且更線性的特性，讓其親和力大幅提升。

動力方面，與其他V2兄弟相同，都是搭載全新開發的90度夾角V行雙缸引擎，在890c.c.的排氣量之上可輸出120匹馬力與9.5公斤米扭力，去掉招牌的Desmodromic汽門結構，大幅降低維護負擔，並依靠IVT進氣可變正時系統與短衝程設定，讓動力更早出現並更加線性。

▲98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛。（圖／翻攝自Ducati攝）

▲輕量化的車架設定，搭配全新對稱式鏤空雙搖臂，還有高規的懸吊與煞車系統，操控表現更勝以往。

車架同樣採用一體式輕量化鋁合金設定，並將引擎做為強化結構的一部分，後方也換上對稱式鏤空雙搖臂設計，除了減重出彎回饋也更穩定；懸吊採前Ohlins NIX30倒叉（43mm）與Sachs防甩頭、後Ohlins單槍避震，兩者均具備全可調機能，煞車則是前Brembo M50一體式輻射4活塞卡鉗搭配雙320mm浮動碟、後Brembo雙活塞卡鉗搭配245mm單碟盤。

▲98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛。（圖／翻攝自Ducati攝）

▲電控一如既往的給好給滿，5吋全彩儀表板具有3種顯示模式，還能選用DMS多媒體系統與Turn by Turn導航功能。

電控也是與兄弟們相同的「給好給滿」，除了彎道ABS、循跡、防浮舉、進退快排、引擎煞車控制等常見功能外，還有彈射起步跟維修區限速器，方便賽道玩家使用，搭配具有3種顯示模式的5吋全彩儀表；而針對公路使用，則可以選用定速巡航、胎壓監測、DMS多媒體系統與加熱手把，讓旅途體驗更加舒適。

▲98.8萬！杜卡迪「V2引擎戰鬥街車」登台　瘦身18公斤操控更生猛。（圖／翻攝自Ducati攝）

▲Ducati Streetfighter V2 S規格簡表。

