7月銷量「TOYOTA神車」無懼關稅灌破5千輛！Model Y衝上電車第1

▲7月車市在關稅未定下，仍較去年同期衰退，不過國產休旅神車Corolla Cross則逆勢突破5千輛大關，顯見和泰6月加碼促銷見效。（圖／資料照，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

7月車市銷售出爐！國內7月車市共掛牌35,483輛，雖然比6月回穩、但較去年同期仍衰退22.3%，儘管市場多受關稅影響呈現觀望，但TOYOTA神車Corolla Cross更一舉灌破5千輛門檻，在和泰加碼6月促銷優惠奏效下遙遙領先其他對手。

▲2025年7月車市銷量Top10。



電動車中，特斯拉新款Model Y在首批交車下衝上第3，後續是否在20％關稅後降價還值得觀察，國產電動車納智捷n7則繳出224輛；至於在商用車方面，TOYOTA Townace（1,640輛）也在7月反超中華J Space（1,487輛），同樣在和泰加碼6月促銷下反應熱烈。

▲雖然受到關稅影響，但新款Model Y在首批交車下也成為7月電動車冠軍，在關稅20％下後續是否受影響值得觀察。



豪華品牌方面，7月以Lexus掛牌2,392輛、市佔29.6%領先，其中Leuxs NX衝上第5名、RX也擠進榜單內。賓士則在7月總掛牌1,756輛、市佔21.8%排名第2，在單一車型上則由GLC入榜；至於BMW則以1,449輛、市佔18％緊追在後。

其他像是小改款、且新增油電動力的Honda HR-V，也在上市後獲得不錯反應，以833輛排名第6，同時也領先同品牌老大哥CR-V（728輛）。

▲小改款HR-V在新增油電動力後也在7月繳出亮眼表現，並且超越老大哥CR-V。