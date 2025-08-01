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Skoda「新一代Octavia電動車」概念預覽！搭SSP平台、9月將亮相

▲Vision O概念車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda釋出Vision O概念車預告，該車很可能就是Octavia電動車的設計原型，預計將與福斯ID.Golf共用平台。（圖／翻攝自Skoda）

記者林鼎智／綜合報導

Skoda釋出全新電動概念車Vision O Concept，並確定將在9月慕尼黑車展亮相，該車也預告著下一代Octavia電動車，屆時皆與下一代ID.Golf共用平台，但具有更長的軸距表現，預計在2029年上市。

Skoda在今年全球1-6月銷售亮眼，較去年同期成長13.6%，其中很大原因是Elroq、Enyaq電動休旅的功勞。今年，車格較小的Epiq也將加入電動車陣容，此次釋出Vision O概念車，也預告品牌最暢銷車型Octivia也將迎來電動化。

▲改款新Skoda Octavia日前完成能源局油耗送測，預計今年第4季導入。（圖／翻攝自Skoda）

▲Octavia是品牌最暢銷車型，不過考量到2029年才會上市，預計Skoda將以油電、電動兩種動力併售。

從預告照中，可看到Vision O的旅行車輪廓，具有低矮的車頂線條、傾斜的後尾門，帶來更好的空氣力學表現，該概念車也將展演新世代Skoda車款的「Modern Solid」設計語彙。另外，新一代Octavia也與尺碼較小的ID.Golf共用福斯集團的SSP平台，將具有800V架構，不過車格較大的Octivia將提供更大的車室及後行李廂空間，售價也會比ID.Golf親民。

預計電動版Octavia會與ID.Golf於2029年上市，將提供單馬達、雙馬達全驅版本，不過Skoda也不會立刻淘汰現行燃油版車型，可能以油電、電動兩種動力併售。

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