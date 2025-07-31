速霸陸美規Impreza新年式登場！取消入門版、標配11.6吋大螢幕

▲北美速霸陸公布2026年式Impreza售價，新年式取消入門車型，同時也與日規同樣提供檸檬黃車色選擇。（圖／翻攝自Subaru，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出2026年式Impreza，美規Impreza取消原先的Base入門車型，僅提供Sport、RS兩車型，使入手門檻也提高不少，從先前的24,360美元（折合新台幣約72.9萬）來到26,595美元（折合新台幣79.6萬）。

▲美規速霸陸提供2.0升、2.5升兩種動力編成，並升級標配11.6吋中控螢幕、盲點偵測、後方車輛偵測預警輔助、緊急車道維持輔助系統。



儘管美規Impreza在當地仍是性價比極高的全輪驅動車型，但此次原廠也將Impreza RS換上新的2.5升水平對臥4缸引擎下，使最大馬力從先前的182匹調降到180匹，最大扭力則維持24.6公斤米不變，原廠聲稱該引擎在低轉時具有更好的反應。

美規Impreza Sport車型則維持2.0升水平對臥4缸引擎，同樣採CVT變速箱、全時4驅系統，最大馬力為152匹／20公斤米扭力。新年式美規Impreza也標配11.6吋中控螢幕、具有無線Apple Carplay、EyeSight輔助系統，並增添了車輛自動熄火系統，在怠速30分鐘下車輛將自動熄火，另外也與日規同樣升級標配盲點偵測、後方車輛偵測預警輔助系統及緊急車道維持輔助系統，並可選配檸檬黃車色塗裝、黑色車標。

▲儘管入手門檻提高至26,595美元（折合新台幣79.6萬），但美規Impreza仍是當地性價比相當高的4驅車款。