ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

速霸陸美規Impreza新年式登場！取消入門版、標配11.6吋大螢幕

▲2026美規Impreza。（圖／翻攝自Subaru）

▲北美速霸陸公布2026年式Impreza售價，新年式取消入門車型，同時也與日規同樣提供檸檬黃車色選擇。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

北美速霸陸（Subaru）推出2026年式Impreza，美規Impreza取消原先的Base入門車型，僅提供Sport、RS兩車型，使入手門檻也提高不少，從先前的24,360美元（折合新台幣約72.9萬）來到26,595美元（折合新台幣79.6萬）。

▲2026美規Impreza。（圖／翻攝自Subaru）

▲美規速霸陸提供2.0升、2.5升兩種動力編成，並升級標配11.6吋中控螢幕、盲點偵測、後方車輛偵測預警輔助、緊急車道維持輔助系統。

儘管美規Impreza在當地仍是性價比極高的全輪驅動車型，但此次原廠也將Impreza RS換上新的2.5升水平對臥4缸引擎下，使最大馬力從先前的182匹調降到180匹，最大扭力則維持24.6公斤米不變，原廠聲稱該引擎在低轉時具有更好的反應。

美規Impreza Sport車型則維持2.0升水平對臥4缸引擎，同樣採CVT變速箱、全時4驅系統，最大馬力為152匹／20公斤米扭力。新年式美規Impreza也標配11.6吋中控螢幕、具有無線Apple Carplay、EyeSight輔助系統，並增添了車輛自動熄火系統，在怠速30分鐘下車輛將自動熄火，另外也與日規同樣升級標配盲點偵測、後方車輛偵測預警輔助系統及緊急車道維持輔助系統，並可選配檸檬黃車色塗裝、黑色車標。

▲2026美規Impreza。（圖／翻攝自Subaru）

▲2026美規Impreza。（圖／翻攝自Subaru）

▲儘管入手門檻提高至26,595美元（折合新台幣79.6萬），但美規Impreza仍是當地性價比相當高的4驅車款。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車速霸陸SubaruImpreza美規EyeSight全驅新年式CVT入門日系

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

速霸陸美規Impreza新年式登場！取消入門版、標配11.6吋大螢幕

速霸陸美規Impreza新年式登場！取消入門版、標配11.6吋大螢幕

最新文章

速霸陸美規Impreza新年式登場2025-07-31

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸2025-07-31

Gogoro年度電車派對首度移師高雄2025-07-31

藍寶堅尼「輕量化小牛超跑」登台2025-07-31

Honda新一代Prelude日本官網上架2025-07-31

「Mazda 3大陸新年式」只賣40萬新台幣2025-07-31

「LEXUS多款車系」日本11月停產2025-07-31

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」8月上市2025-07-31

福斯集團第2季美國關稅賠15億美元2025-07-31

Nissan關閉「第一個海外工廠」2025-07-30

熱門文章

TOYOTA新入門越野休旅明年發表2025-07-30

Volvo「XC90透明概念車」登台2025-07-30

台灣國產「全新7人座MPV」今年將開賣2025-07-28

「TOYOTA將推新一代MPV」成Previa接班人2025-07-30

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」8月上市2025-07-31

TOYOTA「高人氣MPV」傳小改款2025-07-30

「LEXUS多款車系」日本11月停產2025-07-31

福斯集團第2季美國關稅賠15億美元2025-07-31

「Nissan X-Trail新年式休旅」北美小漲2025-07-30

三菱「經典7人座休旅新一代」回歸2025-07-30

相關新聞

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Suzuki「大阿魯重機」改款回歸！3車色、空氣力學+電控再升級　

Gogoro「無聲機車海」將首度移師高雄！千人辦桌、夜騎9／20登場

Gogoro「無聲機車海」將首度移師高雄！千人辦桌、夜騎9／20登場

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

藍寶堅尼「輕量化小牛」登台！專屬套件選配價288萬、減重25公斤

Honda「新一代Prelude」日本官網上架！4車色、原廠精品搶先看

Honda「新一代Prelude」日本官網上架！4車色、原廠精品搶先看

今天最後期限！「車主沒繳1費用」最高罰3000元

今天最後期限！「車主沒繳1費用」最高罰3000元

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「新入門越野休旅」明年上旬發表！日媒預估入手門檻曝

TOYOTA「新入門越野休旅」明年上旬發表！日媒預估入手門檻曝

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

Volvo「新XC90透明概念車」登台！2.4米長硼鋼、籠型結構秀安全

台灣國產「新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

台灣國產「新7人座MPV」今年將開賣！1.5升渦輪省稅又有大空間

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

「TOYOTA將推新一代MPV」有望成Previa接班人！油電、電動版多種動力

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」8月上市！2款汽油、1款油電預售中

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」8月上市！2款汽油、1款油電預售中

TOYOTA「高人氣MPV」傳9月小改款！雙動力、標配升級再增新色

TOYOTA「高人氣MPV」傳9月小改款！雙動力、標配升級再增新色

「LEXUS多款車系」日本11月停產！小休旅、轎跑、雙門車都在名單內

「LEXUS多款車系」日本11月停產！小休旅、轎跑、雙門車都在名單內

福斯集團Q2財報出爐「美國關稅就賠15億美元」！獲利年減幅度破3成

福斯集團Q2財報出爐「美國關稅就賠15億美元」！獲利年減幅度破3成

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366