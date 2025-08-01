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怠速熄火減碳有限「美環保署考慮不再給優惠」！仍有專家持反對意見

圖文／7Car 小七車觀點

為了提升油耗表現與降低碳排放，近年許多新世代汽車都配備「怠速熄火功能」，藉由車輛停止時自動關閉引擎、重新起步時再自動啟動，進而達到節能效果。雖然這項技術對於市區頻繁起步停車的使用情境確實能產生一定幫助，但它同時也成為不少駕駛心中的「小麻煩」，更在美國引發監管機構的關注。

目前在美國市場，車廠安裝這項功能仍可獲得來自環保署（EPA）的企業平均油耗獎勵積分，有助品牌在達成法規標準上爭取更多彈性空間。不過隨著新的政策上路，這類「靠配備賺積分」的做法可能將不再適用，怠速熄火技術的存續價值也受到動搖。

更明確的訊號來自今年 5 月，美國環保署署長 Lee Zeldin 曾公開批評此系統「頂多只是為氣候參與頒發的獎狀」，言下之意就是它的環保效益遠低於外界預期。其所屬機構更向媒體表示，未來將針對這項功能的政策地位進行檢討，並會適時發布進一步說明。

事實上，美國不少車主對此功能早已抱持不滿，不僅常見民間改裝市場提供取消系統的解法，許多原廠也讓駕駛可以手動關閉，甚至有呼聲認為應該改成「預設關閉」，讓不喜歡的人不必次次手動調整。

不過，仍有專家持不同意見。以「零碳排運輸協會」（ZETA）執行長 Albert Gore 為例，他表示：「很多人願意為了省油而接受這功能，而且就算不喜歡，也可以選擇關掉。何必要把這樣的選項從消費者手中奪走？」

綜合來看，怠速熄火功能雖然實現了當初設計的節能目標，但也確實影響了部分駕駛的用車體驗。在未來汽車電氣化與排放法規重新洗牌的過渡期裡，這項技術是否會繼續存在，或將被其他更有效、更不干擾的節能手段所取代，仍有待觀察。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：怠速熄火自動啟停省油汽車新車美國EPA

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