MINI概念店「進駐信義區A19」！車主來領專屬禮　粉絲也能抽住宿券

▲位於信義區A19的MINI Hub Taipei將從7／25開始對外開放，並一路持續至8／17。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

MINI總代理汎德今（24）日正式於信義區A19揭開全新「MINI Hub Taipei風格空間」，將一路從7／25日開放至8／17日，除了展出3款各具個性風格的最新MINI車款外，還為MINI車主準備了專屬兌換禮，若是喜愛MINI的粉絲，也能於現場參加社群互動參加抽獎，有機會獲得高檔酒店住宿券。

▲此處空間先前是BMW概念店，現在改由MINI進駐，在相似的空間規劃下仍展現出MINI品牌個性。

其實位於信義區A19的這處空間，正是先前的「FREUDE by BMW」概念店，現在改由MINI接手進駐，儘管整體空間規畫和先前沒有太大出入，不過為了展現MINI的品牌個性，還是有許多巧思，例如MINI Cooper Cabrio敞篷車的前方就多了一面大鏡子，方便車迷與車款合照，一旁的中央鏡面柱也有百張MINI車主與愛車合照，展現MINI所強調的生活風格。

▲現場展出3款最新MINI車款，包括MINI Cooper 5-Door掀背（上圖）、MINI Cooper Cabrio敞篷車、以及MINI Countryman SE ALL4電動車。

除了敞篷車款外，空間內還展有MINI Cooper 5-Door掀背車型，一旁則設置有MINI最新一季品牌周邊展示區，包括服飾、配件與旅行用品應有盡有，當然模型車也沒少；空間最內部的則是MINI Countryman SE ALL4電動車，牆上的多個螢幕持續輪播品牌故事，讓車主與粉絲都能進一步探索MINI宇宙。

▲最新一季MINI品牌周邊也在現場販售，涵蓋服飾、配件與旅行用品都有，當然也沒少了模型車。

在展出期間，車主只要加入MINI Taiwan LINE好友官方帳號並完成會員車輛資訊綁定，到MINI Hub Taipei出示車主會員資料，就能獲得精選紀念禮，每車1份送完為止；若只是喜愛MINI的粉絲，也能在現場一同參與社群互動活動，就有機會抽到MINI精選品牌好禮與台中勤美洲際酒店雙人住宿券，若想購買原廠精品，也能在現場領取MINI原廠精品線上商城折扣碼，在活動期間都能使用。