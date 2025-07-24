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Lexus「最美V8轎跑／敞篷」巔峰特仕版登場　限量200台還得抽籤！

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus日本原廠發表新年式LC，並提供限量200台的Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

日本Lexus原廠今（24）日針對LC500h、LC500雙門轎跑及LC500敞篷車型發表更新，同時還推出LC500 Pinnacle特仕版，轎跑、敞篷各限量100台，其中Lexus車主抽籤50台販售、交期較快，另外50台則在8月4日上市。

LC是Lexus首款在5.0升V8引擎搭載全新開發的10速自排車型，並且也提供3.5升V6油電動力，加上高剛性車身、新開發的多連桿懸吊、碳纖維材料等，為這款前中置後驅的最美轎跑／敞篷帶來更銳利、更優雅的流暢駕駛體驗。此次原廠也在其基礎上，針對新年式LC車門鎖扣進行結構改良，增加車輛剛性。

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲特仕版「Pinnacle」象徵巔峰、頂峰意涵，具有一體式前保桿擾流、固定式CFRP碳纖維複合材質尾翼。

特仕版「Pinnacle」象徵巔峰、頂峰意涵，其中特仕版換上一體式前保桿擾流、固定式CFRP碳纖維複合材質尾翼等，具有更好的空氣力學，同時特仕版也配備高剛性後鋁製空心懸吊結構，並且具有21吋鍛造輪圈，採特殊黑色漸層處理。

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲特仕版轎跑採黑／白內裝、敞篷版本則是馬鞍棕褐色／白色，皆具有專屬名牌、副駕儀表板刺繡、專屬車門踏板等。

LC500 Pinnacle車色為Oborogin，該顏色是日本古代金屬工藝中的銀、銅合成製成的銀灰色塗裝，結合消光透明漆，利用車身線條漫射光線，營造出消光質感；而LC500敞篷特仕版則是Neutrino Gray金屬灰。

LC Pinnacle特仕版內裝則提供黑／白色、馬鞍棕褐色／白色兩種選擇，並具有副駕儀表板刺繡、排檔處專屬銘牌及專屬車門踏板等。動力則皆為5.0升V8引擎，具最大馬力464匹／54公斤米扭力，LC500 Pinnacle特仕版轎跑、敞篷售價皆為1,780萬日圓，折合新台幣約356.5萬。

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲Lexus LC Pinnacle特仕版。（圖／翻攝自Lexus）

▲LC Pinnacle特仕版皆採5.0升V8引擎、10速自排，具有最大馬力464匹／54公斤米扭力，日本當地售價皆為1,780萬日圓，折合新台幣約356.5萬。

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