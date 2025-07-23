BMW不向環保法規低頭「直6＆V8引擎將續存」！排放達標熱血依舊

圖文／7Car 小七車觀點

面對即將上路的 Euro 7 排放法規，許多高性能品牌陸續被迫調整動力系統，但 BMW M 卻選擇堅守初衷。原廠明確表態，經典的直列六缸與 V8 引擎將持續保留，不僅會符合歐盟新規，性能也絕不妥協。根據 M 部門執行長 Frank van Meel 在 Goodwood Festival of Speed 的說法，真正的挑戰並非單純讓引擎達標，而是在高強度測試條件下「依然保有駕馭熱血」，而這正是 M 品牌的核心精神。

雖然 Euro 7 在碳排放數據上與 Euro 6e 相同，但新法規大幅拓寬了測試條件，不只要涵蓋更真實的道路駕駛情境，還要求車輛在 10 年或 20 萬公里內持續達標，另外也首度納入煞車與輪胎顆粒物排放的監測。在這樣的限制下，BMW M 必須對燃燒過程與引擎熱管理進行重新設計，尤其是當車輛必須維持 lambda 值為 1（也就是空燃比完美平衡），又不能像過去一樣靠燃油降溫，如何抑制高溫成為最大關鍵。

Van Meel 指出：「你當然可以犧牲性能來解決熱量問題，但我們不願這麼做。」他透露，M 部門已針對引擎結構做出「非常有意思」的調整細節，未來將會逐步公開。面對市場與法規的雙重壓力，BMW M 選擇不縮缸、不削馬力，正是為了延續直六與 V8 引擎背後那段從賽道到公路的精神傳承。

當被問到是否會轉向三缸或四缸搭配電動系統的配置，Van Meel 給出堅定而簡潔的回覆：「不會。」他認為，這類引擎無法達到 M 品牌對扭力輸出、轉速延伸以及整體車重的標準，更直言：「我無法想像有一天 M5 裝上四缸引擎。」這段回應也再次印證了原廠對「真正駕馭感」的執著與堅持。

在眾多車廠紛紛電動化、下修排氣量的趨勢中，BMW M 這番不讓步的選擇，無疑讓傳統汽油性能車迷再次燃起希望。至少在接下來的幾年裡，那熟悉的直六聲浪與 V8 怒吼，仍將繼續在柏油路上咆哮。