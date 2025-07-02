歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

▲中華汽車舉辦「J Space特仕車暨經典車系同樂會」，找來多款經典麵包車齊聚。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

中華汽車今（2）日舉辦「J Space特仕車暨經典車系同樂會」，會中除了展出剛上市的J Space特仕車外，還特別邀請到百利800、第1代至第3代威利、菱利A180的車主與愛車一同到場齊聚，分享他們與愛車之間的故事，而中華為了感謝車主對品牌的支持，也贈上5萬元J Space購車金，延續品牌與車主之間的情緣。

▲為了感謝車主的支持，中華汽車贈上5萬元J Space購車金，延續品牌與車主之間的情緣。

做為台灣人最熟悉的「麵包車」，最早是中華在1985年取得三菱授權，正式將Minicab導入國產化，並稱為「百利800」，今天不只請到實車現場展出，也是女車主的日常好夥伴；之後中華與裕隆工程中心合作，於1988年開發出了初代的「中華威利Verica」，並持續演進到第3代，憑藉著穩定耐操好用、維護成本低廉、提供四輪驅動車型等優勢，使得威利車系的累積銷售達到75萬台。

▲中華在1985年取得三菱授權，將Minicab導入國產化並命名百利800，今日到場展示的車款迄今還在使用。

為了強化自主研發能量，中華汽車於1999年斥資60億成立「亞洲技術研發中心CARTEC」，並在2000年推出全新改款的「菱利Veryca」，之後持續站穩輕型商用車的領導地位，一直到現在的J Space，以8速自排變速箱、同級唯一Level 2駕駛輔助系統等優勢，一上市就穩居級距銷售冠軍，迄今都還是供不應求。

▲2000年中華推出全新菱利Veryca，中間也歷經數次改款，直到去年才由J Space承接。

在這次活動中同台亮相的J Space「特仕J」車型，主要是汲取市場回饋與意見，針對乘用與休閒用途族群所推出的車型，外型提供尊爵黑與冰曜白2種單色（建議售價65.6萬）、以及黑頂雙色的幻影藍與焰影紅（建議售價67萬），並追加了前霧燈組與MAXXIS 14吋輪胎，內裝則是將後座手搖窗升級為電動窗，不僅乘客開關更便利，駕駛也能在前座操作，對於自用族群來說更具吸引力，也讓J Space有更多優勢能與一般乘用車競爭。

▲特仕J車型外型提供4種車色選擇，其中2種為黑頂雙色，另外後座窗戶改為電動升降，對乘客與駕駛都更為便利。