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賓利發布「新廠徽Logo」！創廠106年第5次改版、概念車7／8亮相

▲賓利換上新廠徽 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利發表新廠徽Logo，預告將在7／8推出全新概念車，屆時將首搭於概念車，並成為未來賓利新車的設計預覽。（圖／翻攝自Bentley，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

豪奢品牌賓利（Bentley）發表全新廠徽標誌，並預告將於7／8推出全新概念車。這也是賓利創廠106年歷史中第5次更換的廠徽Logo，該Logo由賓利內部設計、設計總監Robin Page策劃，為1919年原創設計帶來重新詮釋。

賓利預告全新廠徽Logo將首見於7／8亮相的概念車上，該概念車將預覽賓利未來新車的設計風格，並有望成為一款電動車，同時當天也會舉行 Crewe總部全新設計工作室的開幕儀式。此次新賓利廠徽由設計總監Robin Page主導，由內部團隊設計一場競賽，最終選定方案而成。

▲賓利換上新廠徽 。（圖／翻攝自Bentley）

▲賓利創廠106年，這也是品牌第5次改版，改版順序由下至上。

新賓利廠徽保留中心的B標誌、內側翅膀的菱形圖案，並將新的翅膀造型修飾的更銳利、更具張力，同時B字下方的羽毛也全部捨去，讓視覺上更簡潔；同時中央的B字寶石也可獨立使用，並且也參考高級腕錶的設計來源，以斜角玻璃邊緣、金屬倒角等細節，讓整個廠徽字樣更具3D立體深度。

此次也是賓利第5次變更廠徽Logo，最早的廠徽圖案是在1919年W.O. Bentley成立賓利，由創辦人拜託好友F. Gordon Crosby設計廠徽，後續在1931年賓利被勞斯萊斯收購後，衍伸出雙邊各10根垂直羽毛的對稱設計，該版本Logo也使用最久，直到1996年才迎來第3次變更。第4次則是在福斯集團收購賓利後重新設計，換上全新的Winged B標誌，採不對稱設計（左邊10根羽毛、右邊11根羽毛），同時也首搭在2002年的初代Continental GT上，該年也讓Continental GT的年產量從1,000增加至10,000輛。

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