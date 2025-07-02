ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

338萬起、接單破200張！台灣BMW「iX豪華電動休旅」3車型上市

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW新一代iX上市，此次共有3車型，除了原本預售的xDrive45 M Sport、xDrive60 M Sport外，再新增入手門檻較親民的xDrive45 Excellence車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德今（2）日發表全新BMW iX電動休旅，此次共導入iX xDrive45 Excellence、iX xDrive45 M Sport與iX xDrive60 M Sport三車型，售價自338萬起，較預售降1萬。據了解，iX預售階段已接單逾200張，其中xDrive45、xDrive60佔比為8：2，且xDrive60今年配額已完售。

BMW iX
xDrive45 Excellence：338萬（新增車型）
xDrive45 M Sport：368萬（較預售降1萬）
xDrive60 M Sport：488萬（較預售降1萬

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲xDrive45 Excellence車型並無M Sport套件，同時配備上也少了氣壓懸吊、後軸轉向系統等。

新BMW iX換上全新飾光水箱護罩，採斜紋設計、具自體修復塗層，頭燈也換上經典4眼造型日行燈，結合無窗框設計、隱藏式車門把手、俐落尾燈字型，帶來前衛動感視覺。此次iX也首度標配M Sport運動化套件，具有M空力套件、21吋輪圈及藍色M煞車卡鉗，內裝則具有M多功能真皮跑車方向盤、霧面深灰飾條及高亮黑飾板、格菱紋細節鋪陳，強化座艙運動氛圍。

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲iX也採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS 8.5影音系統，全景玻璃車頂也有2段電致玻璃變色技術。

另外，新iX也採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS 8.5影音系統，並配備車況抬頭顯示器、遠端3D監控系統、360度環景影像、手機數位鑰匙，並可支援無線Apple Carplay／Android Auto連結。

電動性能上，新iX導入碳化矽逆變器、加大電池容量後使續航力更為提升。iX xDrive45最大馬力提升82匹來到408匹，續航表現也提升167公里來到602公里，而更猛爆的xDrive60 M Sport車型更一舉提升至544匹，續航力達701公里。

▲BMW iX上市。（圖／翻攝自BMW）

▲新iX在導入碳化矽逆變器、加大電池容量後，xDrive45最大馬力來到408匹，續航表現也提升到602公里。

►台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

►102000元起！三陽「JET SL+ SuperC原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車電動BMW汎德iX豪華休旅上市xDrive45xDrive60M Sport德系續航

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【震撼】台東關山驚見巨大龍捲風！直衝天上盤旋10mins

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

台灣6月新車銷量「特斯拉Model Y爆大量」！總市場比去年少近2成

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

102000元起！三陽「JET SL+原廠升級版」開賣　賽車科技全面下放

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

7月購車優惠／TOYOTA入主送SONY音響劇院組　福特、MG再加碼！

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

美BMW電動車大規模召修　電動馬達驅動軟體瑕疵恐失去動力

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

光陽推出「全機種噴射電腦元件」4年保固　朔及既往創業界唯一

光陽推出「全機種噴射電腦元件」4年保固　朔及既往創業界唯一

最新文章

光陽全機種噴射電腦元件4年保固2025-07-02

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」即將上市2025-07-02

賓士推AMG CLA45 S最終特仕版2025-07-02

「三菱全新休旅」全球首發2025-07-02

台灣BMW新iX電動休旅上市2025-07-02

台灣Aprilia RSV4限時優惠出清2025-07-02

台灣「Mazda CX-60」新年式開賣2025-07-02

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」2025-07-02

TOYOTA「油電入門小車」現身印度測試2025-07-02

德系「新7人座MPV」台灣預告上市2025-07-02

熱門文章

德系「新7人座MPV」台灣預告上市2025-07-02

台灣「Mazda CX-60」新年式開賣2025-07-02

「三菱全新休旅」全球首發2025-07-02

「TOYOTA全新入門休旅」歐洲公布資訊2025-06-30

「大改款Mazda CX-5」休旅來了2025-07-02

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」2025-07-02

福斯推出全新油電四輪傳動系統2025-07-02

「新一代MG4休旅」大陸9月上市2025-07-01

台灣Nissan「全新特仕車Sentra」上市2025-07-01

HONDA全新平台推「7人座入門休旅」2025-06-30

相關新聞

大降價17萬！台灣Aprilia「RSV4／Factory」仿賽重機限時優惠出清

大降價17萬！台灣Aprilia「RSV4／Factory」仿賽重機限時優惠出清

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

賓士120年老工廠「轉型擁抱電動化」！將生產新款CLA電動驅動核心

賓士120年老工廠「轉型擁抱電動化」！將生產新款CLA電動驅動核心

TOYOTA「省油神車Prius」推闇影特仕版　全車黑化、跑格更甚！

TOYOTA「省油神車Prius」推闇影特仕版　全車黑化、跑格更甚！

Volvo人事異動「首位台籍總裁陳立哲」卸任　林裕凱出任代理總裁

Volvo人事異動「首位台籍總裁陳立哲」卸任　林裕凱出任代理總裁

讀者迴響

熱門文章

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

118.9萬起！台灣「Mazda CX-60」新年式開賣　外觀、底盤升級更穩舒適

118.9萬起！台灣「Mazda CX-60」新年式開賣　外觀、底盤升級更穩舒適

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

「TOYOTA全新入門休旅」歐洲公布資訊！台灣有望等國產百萬內

「TOYOTA全新入門休旅」歐洲公布資訊！台灣有望等國產百萬內

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」！2款5人、7人座休旅7月登台再助攻

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」！2款5人、7人座休旅7月登台再助攻

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

「新一代MG4休旅」升級半固態電池大陸9月上市！13輛全新車預告登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366