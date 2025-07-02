338萬起、接單破200張！台灣BMW「iX豪華電動休旅」3車型上市

▲BMW新一代iX上市，此次共有3車型，除了原本預售的xDrive45 M Sport、xDrive60 M Sport外，再新增入手門檻較親民的xDrive45 Excellence車型。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW總代理汎德今（2）日發表全新BMW iX電動休旅，此次共導入iX xDrive45 Excellence、iX xDrive45 M Sport與iX xDrive60 M Sport三車型，售價自338萬起，較預售降1萬。據了解，iX預售階段已接單逾200張，其中xDrive45、xDrive60佔比為8：2，且xDrive60今年配額已完售。

BMW iX

xDrive45 Excellence：338萬（新增車型）

xDrive45 M Sport：368萬（較預售降1萬）

xDrive60 M Sport：488萬（較預售降1萬）

▲xDrive45 Excellence車型並無M Sport套件，同時配備上也少了氣壓懸吊、後軸轉向系統等。



新BMW iX換上全新飾光水箱護罩，採斜紋設計、具自體修復塗層，頭燈也換上經典4眼造型日行燈，結合無窗框設計、隱藏式車門把手、俐落尾燈字型，帶來前衛動感視覺。此次iX也首度標配M Sport運動化套件，具有M空力套件、21吋輪圈及藍色M煞車卡鉗，內裝則具有M多功能真皮跑車方向盤、霧面深灰飾條及高亮黑飾板、格菱紋細節鋪陳，強化座艙運動氛圍。

▲iX也採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS 8.5影音系統，全景玻璃車頂也有2段電致玻璃變色技術。



另外，新iX也採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕及BMW OS 8.5影音系統，並配備車況抬頭顯示器、遠端3D監控系統、360度環景影像、手機數位鑰匙，並可支援無線Apple Carplay／Android Auto連結。

電動性能上，新iX導入碳化矽逆變器、加大電池容量後使續航力更為提升。iX xDrive45最大馬力提升82匹來到408匹，續航表現也提升167公里來到602公里，而更猛爆的xDrive60 M Sport車型更一舉提升至544匹，續航力達701公里。

▲新iX在導入碳化矽逆變器、加大電池容量後，xDrive45最大馬力來到408匹，續航表現也提升到602公里。