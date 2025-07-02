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福斯推出「全新油電四輪傳動系統」！廂型車＆露營車率先搭載

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 商用車部門正式推出全新 eHybrid 4MOTION 四輪驅動插電式油電系統，率先搭載於 Multivan 與 California 車系，結合純電行駛、長途續航與全時四驅能力，堪稱目前同級廂型車與露營車市場的獨門技術。

▲Volkswagen 商用車部門正式推出全新 eHybrid 4MOTION 四輪驅動插電式油電系統，率先搭載於 Multivan 與 California 車系。

這套系統讓 Multivan 與 California 不僅可以在市區安靜滑行、露營區零排放，還能應付泥濘濕滑或雪地等極端路況，同時具備優秀的拖曳能力。VW 官方形容，這是品牌首次在集團內實現的「電驅四驅」，透過前後雙電動馬達搭配高效 1.5 TSI evo2 渦輪汽油引擎，打破過去插電式油電車的性能侷限。

Multivan 與 California eHybrid 4MOTION 採前後軸雙電驅設計，前馬達 85kW（115PS）、後馬達 100kW（136PS），搭配 19.7kWh 電池，WLTP 純電續航最高可達 95 公里，官方強調日常市區 95% 的通勤需求幾乎都能靠電力解決，且在純電模式下，最高車速可達 130km/h。

▲Multivan 與 California 採用新開發 1.5 TSI evo2 渦輪汽油引擎，搭配前後雙電馬，綜效馬力 245PS、綜效扭力 350Nm。一般行駛時以純電為主，油門深踩或高速狀態則由 TSI 引擎支援。後軸電驅可根據需求自動脫離或接合，配合 ESC 動態穩定系統，動力可 100% 單獨輸出至前軸或後軸。

四種駕駛模式 Eco、Comfort、Sport 與 Individual 可自由切換，依照模式不同，後軸電驅的啟用條件會有所差異，Eco 與 Comfort 模式下後輪只在必要時介入，而 Sport 模式則可維持最高 130km/h 的全時電驅四輪輸出。

另外所有 eHybrid 4MOTION 車型均標配「電動駐車空調」功能，不論是在充電、熄火、或是露營駐點，都可以獨立啟動冷暖氣系統，且透過手機 App 或車機操作，完全不需啟動引擎。這套系統最長可持續 30 分鐘，如果改由電池供電則限時 10 分鐘。California 車型甚至可選配恆溫版駐車空調，可透過露營專屬控制面板操作，添增實際的便利性。

Multivan 與 California 採用新開發 1.5 TSI evo2 渦輪汽油引擎，搭配前後雙電馬，綜效馬力 245PS、綜效扭力 350Nm。一般行駛時以純電為主，油門深踩或高速狀態則由 TSI 引擎支援。後軸電驅可根據需求自動脫離或接合，配合 ESC 動態穩定系統，動力可 100% 單獨輸出至前軸或後軸。

與傳統機械式四驅不同，eHybrid 4MOTION 後輪完全靠電力驅動，不需傳動軸，靈活度與扭力分配反應更快速，特別適合應付雪地、碎石、泥濘等複雜路況。

即使電池電量耗盡，TSI 引擎也可透過前馬達反向發電，供電給後輪馬達，確保四驅功能不會中斷。切換到 Sport 模式或 ESC Sport 模式時，四輪驅動可常駐到 130km/h。相較於舊款 Multivan eHybrid 僅搭載 1.4 TSI + 前驅結構，全新 eHybrid 4MOTION 提升為 1.5 TSI evo2、前後雙電馬、大容量 19.7kWh 電池，支援最高 11kW AC 與 50kW DC 快充，電量從 10% 充至 80% 只需約 26 分鐘，外出旅途也能快速補電。

此外，新車搭載兩組高壓電控模組，分別位於前後軸，能獨立管理雙電驅的能量流動，設計上更貼近 ID. Buzz GTX 的電驅四驅結構。

Multivan 與 California eHybrid 4MOTION 兼具純電、油電混合與四輪驅動優勢，不僅滿足日常通勤，也適合長途旅遊與戶外露營需求。隨著新世代商旅市場需求持續擴大，VW 這次的電油四驅策略，可說是能滿足家庭、露營族與商務買家的痛點，Multivan 與 California 的進化，值得期待。

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