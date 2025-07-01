Suzuki新一代Swift Sport亮相時程曝！維持羽量車重、還更省油

▲Suzuki Swift Sport ZC33 Final Edition最終特仕版在去年推出後，也即將在11月停產，日媒傳出新一代Swift Sport最快在日本移動展亮相。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

擁有輕量車重、小巧靈活的Suzuki（鈴木），打算於今年11月停產Swift Sport性能掀背，並傳出下一代車型已進入開發量產的最後階段，日媒更指出最快在今年10月舉行的日本移動展亮相，並在隔年上市，預計將為Suzuki帶來更多話題。

在去年推出ZC33S Final Edition最終特仕版後（報導請點此），現行款Swift Sport也將在今年11月停產，而新一代車型則可望在今年10月的日本移動展亮相，並在隔年上市。動力部分則有望搭載1.4升4缸汽油渦輪引擎+48V輕油電系統，可能比現行款140匹／23.5公斤米扭力還大，並且可提升16%燃油經濟性。

▲新一代Swift Sport有望與先前在印度車展推出的Swift Champions概念車看齊，換上更具侵略感的空力套件，動力也將更節能。



至於新一代Swift Sport，原廠也透露將維持一貫輕量化特色，將把車重控制在1,000公斤左右，並在Heratect平台下帶來高剛性、安全性及靈活操控優勢。

外觀上也會更加侵略，有望與先前推出的Swift Champions概念車看齊，具有專屬空力套件、輪圈、黑化處理等運動氛圍鋪陳。