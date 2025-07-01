73.8萬、降價4.7萬！台灣Nissan「全新特仕車Sentra」上市　限量100輛

▲慶賀國產Sentra獲TNCAP 5星認證！原廠推出限量100台特仕車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

上週台灣TNCAP公布最新Nissan Sentra送測成績，自費參加的國產Sentra以嚴格車體、防護科技安全把關，獲得TNCAP 5星滿等認證好評，原廠特地於7月1日推出「五星安全版」限量特仕車，售價73.8萬！

▲特仕車比常態販售降價4.7萬，搭配舊換新來到68.8萬。

Nissan Sentra「五星安全版」車型來自常態販售的78.5尊爵版，不過特仕車不僅配備與尊爵版相同，更優惠降價4.7萬來到73.8萬，還能搭配舊換新來到68.8萬，限量只有100輛！

Sentra五星安全版搭載多項先進主被動安全科技，包括ICC智慧型全速域定速控制系統、PFCW超視距車輛追撞警示系統、EAPM油門誤踩緊急輔助系統等，結合高剛性ZONE BODY車體結構，全面強化行車安全防護力。

▲買車還能搭配最新的7月優惠。

為慶祝Sentra榮獲五星評價，Nissan同步推出多重限時購車優惠：本月入主可享「零頭款、日付100元」輕鬆貸款專案，購車即贈Dyson Supersoni吹風機組（建議售價14,880元），再加碼五勞美保修護照（價值15,000元），提供消費者前所未有的安心與禮遇。