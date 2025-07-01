折合新台幣26萬！「新MG5轎跑」1.5升汽油渦輪雙動力大陸開賣

▲大陸推出新年式MG5，再度開出競爭力的價格。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸一口氣帶來MG5、Cyberster新年式，主打入門級距的MG5帶來極具話題的競爭價格，加上大陸政府補貼等政策後，新MG5入手價僅折合新台幣26萬，提供1.5升自然進氣與渦輪雙動力。

▲動力提供1.5升自然進氣與1.5升渦輪。

大陸新年式MG5主要透過增加新車色、新車型，以及配備升級作為重點，以1.5升自然進、1.5升渦輪作為雙動力，提供4款車型可選，搭配優惠後開出5.99萬人民幣，折合新台幣26萬，而1.5升渦輪入手價為6.69萬人民幣，折合新台幣30萬。

▲新年式增加「氣泡橙」車色，同時也提供雙色內裝。

新MG5維持特徵的直瀑水箱護罩，搭配全新「氣泡橙」車色，展現出更年輕且富有動感的視覺風格，讓車身色澤更具層次與活力。另新增的「安第斯灰」則以「自然與力量」為核心設計理念，透過沉穩優雅的灰色調，呈現出高端質感與強烈視覺張力，為整體造型注入獨特的穩重氣息。

▲新年式Cyberster同步開賣，推出新車色與底盤升級。

MG電動雙門跑車Cyberster也湊熱鬧推新年式，透過外觀新增車色，以及底盤懸吊細節升級，新年式Cyberster大陸開價31.98萬人民幣起，折合新台幣142萬。