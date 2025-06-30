「TOYOTA全新入門休旅」歐洲公布資訊！台灣有望等國產百萬內

▲TOYOTA Urban Cruiser休旅歐洲公布續航力！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日前發表矚目的全新Urban Cruiser休旅鎖定入門級距，而這輛電動小休旅公開續航力等細節，最大續航力可達426公里之譜。這輛高人氣的全新作品，可能就是台灣和泰看上的國產電動車人選。

▲Urban Cruiser售價定位比bZ4X更親民。

台灣和泰曾表態要推出國產電動車，雖然目前尚未透露國產電動車人選，但參考海外TOYOTA全球戰略電動車布局，目前有TOYOTA bZ4X、C-HR＋、Urban Cruiser等3款，而台灣已進口導入TOYOTA bZ4X，Urban Cruiser產品定位也較符合台灣市場期待，未來有望以國產化上市帶來更具競爭力的售價。

事實上，TOYOTA Urban Cruiser海外亦有Suzuki e Vitara雙生車，而e Vitara已在台灣原廠計劃中，Suzuki預計今年底前以進口導入e Vitara。

▲TOYOTA Urban Cruiser最大續航力達426公里。

歐洲TOYOTA Urban Cruiser共有49、61度電池容量，具有單馬達前驅、雙馬達四驅等配置，近期終於公布49度電池續航力334公里，而61度則來到426公里，分別具有142匹、172匹馬力。