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「第6代TOYOTA RAV4」Suzuki推雙生休旅！換最新油電預告明年見

▲歐洲市場推出新年式改款Suzuki Across。（圖／翻攝自Suzuki，以下同。）

▲Suzuki Across將跟隨RAV4大改款推出雙生車。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

作為5代TOYOTA RAV4雙生兄弟車的Suzuki Across，隨著大改款6代RAV4問世，海外Suzuki高層已經表示，Across、RAV4再譜合作喜訊，預告新一代Suzuki Across將在明年第1季開賣。

▲歐洲市場推出新年式改款Suzuki Across。（圖／翻攝自Suzuki，以下同。）

▲外型上，新Across將有品牌自有設計。

有緊密合作關係的TOYOTA、Suzuki，將藉由6代RAV4資源，於歐洲推出新一代Across ，外觀Across將強調Suzuki設計語彙，來與RAV4作出外型差異，頭燈與保桿略作造型微調，強調Suzuki自身品牌特色。

內裝配置上，預期將同步採用6代RAV4的最新 Arene 車機平台，配備12.9 吋中控螢幕、12.3 吋全數位儀錶，支援 OTA 遠端更新與TOYOTA安全防護科技。

▲歐洲市場推出新年式改款Suzuki Across。（圖／翻攝自Suzuki，以下同。）

▲新一代Suzuki Across動力將來自6代RAV4的2.5升PHEV油電。

參考現行Suzuki Across在歐洲銷售模式，新一代車型預期同樣會以油電作為主力，導入RAV4最新第6代的PHEV插電式油電系統，以2.5升引擎搭配電動馬達，能繳出304匹最大馬力，以及將近100公里的純電續航力。

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