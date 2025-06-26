「TOYOTA Vios」撞擊TNCAP拿3星！Nissan Sentra獲5星　下輪撞MG、LEXUS

▲台灣TNCAP公布最新成績，TOYOTA Vios、Nissan Sentra成績出爐。（圖／翻攝自TNCAP、各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

台灣最新一期 TNCAP 撞擊測試結果於今6月26日公布，TOYOTA Vios 作為入門房車代表將迎來首次安全評等。由於缺乏主動安全配備與久未改款，TOYOTA Vios 成績與之前Yaris 相仿，僅獲3顆星評價，無法跨越4星門檻。

▲TOYOTA Vios拿下3星。

TOYOTA Vios與之前停產的Yaris同屬雙生車，台灣市場缺乏TOYOTA Safety Sense 安全輔助系統，由於其底盤、安全配備與 Yaris 相近，加上實際配備並未全面升級，雖然在成人保護表現穩定，但在兒童保護與主動安全項目上，將是主要扣分項。特別是TNCAP評比強調兒童座椅支援與氣囊提示等細節。

Vios測試結果為3顆星，其中成人保護71%、兒童保護71%、行人保護66%、安全輔助25%。

Vios車型之所有車款未具備車速輔助系統,且執行試驗之車款未具備車道輔助系統及緊急煞車輔助之快速道路系統,故該三項皆不予給分，成為最大扣分項目。

前排及後排之座椅均標配安全帶提醒裝置,系統能有效以視聽覺警示駕駛,故在安全帶提醒裝置項目獲得滿分。

▲雖缺乏趨勢的主動防護科技，不過Vios在車體防護仍有一定的水準保護。

▲Sentra自費參加，拿下5星好評。

裕隆日產自費參加的Nissan Sentra 受惠於更大型的車體結構與較完整的安全配備，具備6具氣囊、車體強化結構以及基礎主動駕駛輔助系統，在成人與行人保護項目均有不錯水準。再加上其具備 ISOFIX、兒童安全警示與氣囊關閉機制，在兒童保護得分上亦有一定水準。

Sentra為5顆星，其中成人保護93%、兒童保護77%、行人保護80%、安全輔助70%。





▲Sentra房車展現高水準的車體防護，以及具備主動安全防護系統，獲得5星好評關鍵。