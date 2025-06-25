TOYOTA「柴油輕油電休旅」歐洲正式發表！台灣預計今年進口導入

▲TOYOTA正式推出2.8升柴油＋48V輕油電Land Cruiser。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

海外歐洲TOYOTA正式宣布，旗下經典越野旗艦 Land Cruiser休旅新增 2.8 升柴油搭配48V 輕油電系統動力選項，預計今年於英國、歐洲市場販售，並將依序導入全球其他市場，同時台灣市場也在今年計劃內。

▲台灣本預計第2季推出Land Cruiser 250，但恐要等到3～4季左右。

台灣和泰今年提到的TOYOTA Land Cruiser 250，其實就與歐洲推出的2.8升柴油＋48V輕油電相同，不過當時台灣和泰表示將於第2季導入，但以現在時程來看，恐將延後到3～4季左右上市。

新車搭載代號1GD-FTV 2.8升四缸渦輪增壓柴油引擎，最大馬力204匹、51公斤米扭力，搭配8速排變速箱，並整合 48V輕油電系統，透過皮帶驅動電動馬達輔助起步與再加速，另配 4.3Ah鋰電池模組。該系統額外提供16匹馬力、6.6公斤米扭力輸出支援。

▲輕油電系統不影響新車涉水能力，還能帶來更穩定的動力輸出。

原廠資料表示48V輕油電系統採用高度防水設計，也不必擔心影響Land Cruiser 原有的700mm涉水能力。底盤採用 GA-F 平台，維持強悍越野能力。

新動力系統不僅提升起步平順性，也有效降低怠速震動，為駕駛者提供更舒適的市區行駛體驗，同時有助於改善整體油耗表現。