LEXUS日本公告「汽油IS轎跑」即將停產！台灣僅賣油電暫不受影響

▲日本LEXUS官網公告汽油動力IS300、IS500即將停售。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本TOYOTA、LEXUS近期針對動力進行轉型，全面把主力放在油電陣容上，加上或許為醞釀下一代IS作準備，日本LEXUS官網公告汽油動力的IS300、IS500即將於11月停產，接下來僅提供油電的IS300h。

▲日本IS接下來僅提供油電的IS300h。

超過10年未進行大改款的LEXUS IS或許迎來換代契機，日本LEXUS官網公告汽油動力的IS300、IS500進入清庫存階段，預計販售到11月停止供應，若訂單達標將會提早進行停產。

▲台灣僅販售IS300h，並未導入汽油IS300與IS500。

台灣市場上，很早就停售汽油渦輪的IS300，也並未導入V8動力的IS500，台灣僅有油電的IS300h，搭載2.5升油電，售價199～221萬，因此不受日本停售IS300、IS500影響。

日本市場的LEXUS IS自1998年起經歷3代發展，此次汽油版停產，無疑是品牌調整能源布局的重要戰略決定。在車市趨勢能源轉變的浪潮下，IS汽油車代表一段動力文化的落幕，可能為下一代改款車型作醞釀。