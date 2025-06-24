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「TOYOTA全新休旅」空間升級更能裝！台灣今年導入標準款

▲英國原廠推出商用取向的TOYOTA Land Cruiser Commercial。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲英國原廠推出商用取向的TOYOTA Land Cruiser Commercial。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣今年預計第3～4季導入的全新TOYOTA Land Cruiser 250越野休旅，近日在英國大玩空間創意，推出商用載貨取向的Land Cruiser Commercial，售價52,729 英鎊，折合新台幣211萬。

▲英國原廠推出商用取向的TOYOTA Land Cruiser Commercial。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser Commercial商用版外型與標準款相當。

Land Cruiser Commercial採用與標準版 Land Cruiser相同的 TNGA-F底盤平台，具備高度越野能力與承載性，外觀延續經典方正線條設計，並採用大量黑色防刮護板與簡化飾件，符合商用耐用訴求。車頭TOYOTA字樣水箱罩搭配橫向 LED 頭燈，維持霸氣的視覺感。

▲英國原廠推出商用取向的TOYOTA Land Cruiser Commercial。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲英國原廠推出商用取向的TOYOTA Land Cruiser Commercial。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車艙後座座椅取消，提供2人座配置與超大的載貨空間。

內在才是Land Cruiser Commercial最大特色，採2人座設定，車艙後半段全數轉化為封閉式貨艙空間，原本的後座區域安裝隔網，可完整與前座駕駛艙區隔。地板經過平整化設計，搭配耐用橡膠防滑材質，提供便利清潔效率。尾門採上掀式開啟，方便裝卸各式器材與貨品。

Land Cruiser Commercial依舊搭載 2.8 升四缸渦輪柴油引擎，具備 204 匹最大馬力與51公斤米扭力，匹配8速自排變速箱與全時四輪驅動系統，這套動力也就是台灣未來導入Land Cruiser 250規格。

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關鍵字：TOYOTALand Cruiser 250LEXUSGX油電7人座越野

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