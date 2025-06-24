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TOYOTA「最強陸地巡洋艦」傳明年日本開賣！油電動力1次可跑800km

▲Land Cruiser 300油電將在日本開賣。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲在阿拉伯聯合大公國上市後，TOYOTA「最強陸地巡航艦」Land Cruiser 300 Hybrid也傳出將在明年10月於日本開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA「陸地巡洋艦」Land Cruiser 300 Hybrid油電車型在中東市場上市後，最近也傳出這款擁有燃油經濟性與強悍動力兼具的全尺寸越野休旅將陸續導入其他市場，其中也包括日本當地，日媒就透露最快在明年10月開賣。

現行Land Cruiser 300於2021年上市，在推出後訂單滿手，不過當時也受到車用晶片短缺、供應不足等因素，使汽柴油車型供應不暇，在避免候車期過長下也暫停接單。而隨著油電車型在中東上市，最近日媒也透露，Land Cruiser 300 Hybrid預計在明年上旬於澳洲販售，隨後也會在明年10月於日本開賣。

▲Land Cruiser 300油電將在日本開賣。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲Land Cruiser 300 Hybrid與Lexus LX700h同樣採i-Force Max 3.5升V6雙渦輪油電動力，具有457匹／80.6公斤米扭力、平均油耗10.9km／L的表現，圖為LX700h。（圖／翻攝自Lexus）

Land Cruiser 300 Hybrid具有與Lexus LX700h相同的動力配置，搭載i-Force Max 3.5升V6雙渦輪油電動力、10速自排變速箱，具有最大馬力457匹／80.6公斤米扭力，比3.5升V6雙渦輪汽油車型（415匹／66.3公斤米）、3.3升V6雙渦輪柴油(309匹／71.4公斤米)還要強大，其中電池組也經過防水測試，具有700mm涉水高度，可以說是「歷來最強的Land Cruiser」。

不僅如此，Land Cruiser 300 Hybrid也具有10.9km／L平均油耗表現，比汽油車型（7.9-8.0km／L）出色、並可在80L大油箱下單趟續航超過800公里，同時也有Hybrid油電車型專屬的水箱護罩飾板、霧燈組、儀表介面與高級內裝縫面，儘管目前還不確定售價，但考量到Lexus LX700h日本售價為1,250萬日圓起，預料這款Land Cruiser 300 Hybrid也會突破1,000萬日圓門檻大關，折合新台幣約203萬起。

▲Land Cruiser 300油電將在日本開賣。（圖／翻攝自TOYOTA、Lexus）

▲考量到Lexus LX700h日本售價為1,250萬日圓起，預料這款Land Cruiser 300 Hybrid也會突破1,000萬日圓門檻大關，折合新台幣約203萬起。

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