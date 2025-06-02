台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

▲受到不少商務人士喜愛的TOYOTA Alphard，在5月大量交車登上銷售第8強。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣5月新車銷量出爐，總市場共繳出31,910輛，不僅較上月減少2.9%，更比去年同期大幅下跌23.1%，不過隨著競賽月正式開跑，6月能否拉回值得觀察；也因為整體量縮，所以過去較少出現在前10強的車型在本月紛紛進榜，其中就包括TOYOTA的「阿法」Alphard，以超過600輛的成績登上第8名！

2025年5月台灣新車銷量前10強（不含商用車）

排名 品牌 車名 台數 1 TOYOTA Corolla CROSS 3,012 2 TOYOTA RAV4 1,224 3 TOYOTA YARiS CROSS 941 4 LEXUS NX 909 5 HYUNDAI TUCSON 662 6 TOYOTA ALTIS 657 7 HONDA CR-V 652 8 TOYOTA ALPHARD 647 9 Mercedes-Benz GLC 515 10 Mazda CX-5 459 總市場 31,910

儘管整體量縮，但前3名仍是「雷打不動」的由TOYOTA軍團包辦，其中國產休旅Corolla Cross依舊繳出3,012輛的佳績穩居神車地位，進口休旅RAV4也沒受到國外推出大改款車型影響，依舊賣出1,224輛排在第2位，國產跨界的Yaris Cross則以941輛位居第3，另外國產ALTIS穩定輸出657輛排在第6位，但本月最大驚奇莫過於Alphard，竟以647輛排在第8位，僅僅比ALTIS少了10輛，除了受到「大船入港」助攻外，近期市場上也盛傳Alphard供應吃緊的狀況已經大幅緩解，或許也是此次異軍突起的關鍵之一。

▲Hyundai現代Tucson本月拿下國產中型休旅銷售冠軍，並以662台站上第5名。（圖／資料照）

在國產中型休旅大戰方面，本月由Hyundai現代Tucson拿下一勝，以662台站上第5名，而Honda CR-V則以652台排在第7位；值得注意的是，身為進口日系休旅的Mazda馬自達CX-5，在5月初推出「比國產同級還便宜」的促銷案後成功引爆銷售熱潮，最終以459輛成功擠進前10強行列。

▲Luxgen納智捷n7拿下5月台灣最暢銷電動車頭銜，即使外界盛傳會有新車型仍穩定發揮。（圖／資料照）

至於電動車大戰部分，本月Tesla特斯拉並未出現大量交車情況，僅有Model 3繳出135輛，Model Y也僅有53輛，所以本月台灣電動車銷售王由Luxgen納智捷n7以237輛拿下，不過目前外界盛傳Luxgen有可能在第3季追加雙馬達4驅車型，加上n5即將問世的傳言，會不會影響後續銷售還有待觀察。

▲J Space再次與主要競爭對手拉開差距，而且經銷端還透露會有更多動作，進一步搶佔家用車市場。（圖／資料照）

看到輕型商用車大戰，本月CMC中華汽車J Space火力不減，以1,632輛拿下領先地位，而且近期經銷端透露還將推出配備升級的特仕車，透過新增多項便利與視覺配備搶佔家用車市場；至於TOYOTA TownAce本月則掛牌1,249輛，後續會不會有什麼動作拉抬聲勢，將是未來的觀察重點。

▲Lexus持續在豪華進口車級距中領先，其中NX在5月共掛牌909輛登上第4強。（圖／資料照）

最後則是進口豪華車級距，本月依舊由日系的Lexus以2,602輛穩居領先，其中NX休旅更是以909輛的佳績登上銷售第4強；德系的Mercedes-Benz賓士全品牌共繳出1,827輛，銷售主力依舊是GLC休旅車，以515輛位居第9名。