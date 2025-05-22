79000元起！三陽「新時尚復古車Fiddle」上市　新引擎省油＆大馬力

記者張慶輝／台北報導

SYM三陽今（22）日正式推出全新改款的Fiddle車系，並為其開出79,000元起的建議售價，做為主打時尚復古風格的車型，這次Fiddle不僅進一步在外型上全面革新，更在此時全面導入全新動力，DX車型搭載近期在其他運動車款上常見的158c.c.水冷引擎，125車型則採用省油黑科技EnMIS動力，全面滿足騎士從視覺到體感、甚至是油耗表現的所有渴望。

此次Fiddle的外型以小提琴作為發想，不只有優雅的曲線，也把琴弦的意象融入到燈具中，更用上類似時裝剪裁的手法，創造出更具層次感的視覺效果。

動力方面，Fiddle DX搭載158c.c.雙路徑水冷引擎，不僅更加耐久穩定，馬力也較前代Fiddle DX 150高出25%，另外特別針對曲軸用料與排氣聲浪進行調教；操控方面，除了有前後雙碟與後雙避震設定外，還配備有TCS循跡防滑與ABS防鎖死煞車系統，減少打滑或操作失誤造成失控的可能性。

除了強調動力的Fiddle DX外，同時也有主打通勤族群的Fiddle 125，動力改採125c.c.空冷引擎，透過EnMIS雙火星塞技術，能繳出60.2km/L的亮眼油耗表現，同時油箱容量增加至7公升，能實現421.4公里的超強續航力，能有效減少跑加油站的次數。