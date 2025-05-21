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Hyundai「阿拉伯合資工廠」正式動工！預計2026年Q4啟用年產5萬新車

圖文／7Car 小七車觀點

位於沙烏地阿拉伯阿卜杜拉國王經濟城 (KAEC) 的「沙烏地國王薩爾曼汽車產業園區」，於 2025 年 5 月 14 日迎來重要里程碑。由沙烏地公共投資基金 (PIF) 與韓國現代汽車公司合資成立的「現代汽車中東製造廠」(Hyundai Motor Manufacturing Middle East，HMMME) 正式舉行動工儀式，預示著沙國汽車產業即將邁入全新階段，亦是現代汽車在中東地區的首座生產基地。

產能規劃達 5 萬輛汽車，預計 2026 年第四季正式投產　Hyundai 與 PIF 合資中東製造廠動工啟動

根據官方資訊，HMMME 為 PIF 持股 70%、現代汽車持股 30% 的合資企業，預計於 2026 年第四季正式投產，年產能規劃為 5 萬輛汽車，涵蓋傳統內燃機與電動車雙軌產品。該廠的設立不僅是現代汽車在中東戰略佈局的重要一步，也呼應沙烏地阿拉伯「願景 2030」計畫中，推動多元產業發展與高科技製造能力的國策目標。

產能規劃達 5 萬輛汽車，預計 2026 年第四季正式投產　Hyundai 與 PIF 合資中東製造廠動工啟動

PIF 中東與北非投資部門主管 Yazeed A. Alhumied 表示，此項合資案象徵PIF在強化本地汽車產業生態系統上的堅定承諾，藉由導入國際技術與製造資源，加速沙國本地人才培養與產業升級。現代汽車副會長 Jaehoon Chang 則指出，透過這項合作，雙方將攜手打造新一代移動科技平台，為沙國創造未來交通解決方案與新興工業實力。

產能規劃達 5 萬輛汽車，預計 2026 年第四季正式投產　Hyundai 與 PIF 合資中東製造廠動工啟動

除創造數千個就業機會與技術轉移，HMMME 也將成為沙烏地加速汽車產業在地化與供應鏈完善的關鍵推手。這項合資案是 PIF 推動沙國成為全球汽車製造重要據點的最新一環，未來亦將結合其他產業基礎建設與製造能量，共同構築國家級汽車製造與創新中心的宏圖藍圖。

產能規劃達 5 萬輛汽車，預計 2026 年第四季正式投產　Hyundai 與 PIF 合資中東製造廠動工啟動

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代沙烏地阿拉伯工廠生產汽車新車

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