台灣福斯太古內湖旗艦展間開幕！內建EV充電區、有350kW直流快充

▲台灣福斯太古內湖展示中心今（20）日開幕，座落內湖堤頂交流道附近。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車今（20）日宣布太古內湖展示中心開幕，新據點位於台北市內湖樞紐堤頂交流道附近，結合現代設計與數位化設備，同時還設有室內EV充電專區，具有最高350kW直流快充樁，將提供給電動車主絕佳的充電站點。

▲Volkswagen太古內湖展示中心佔地2,484平方公尺，設有2間交車室、客休區，可一次展示15台新車。



Volkswagen太古內湖展示中心佔地2,484平方公尺，內部空間以品牌藍白色為主，結合數位化設備提升購車體驗，展間可一次展出15台車款，並設有2間交車室、以及即將啟用的EV充電專區，後者提供350kW直流快充、EV專屬客休室，提供電動車主便利的補給。

▲Volkswagen太古內湖展示中心也設有EV充電區，提供350kW直流快充、EV專屬客休室。



在福斯太古內湖展示中心開幕後，原本位於內湖瑞光路展示中心則轉型為服務中心及Certified Pre-Owned福斯原廠認證中古車展示中心，支援車主日常保養及認證中古車選購。

Volkswagen 太古內湖全新展示中心

地址：台北市內湖區舊宗路一段 130 號

專線：02-2793-9696

營業時間：週一至週日 （9:00 至 21:30）