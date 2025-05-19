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JLR多款車型退出大陸市場！越野休旅變成子品牌、由奇瑞主導

▲FreeLander。（圖／翻攝自Juguar Land Rover）

▲JLR將於今年在大陸停產Evoque與Discovery Sport，同時在與奇瑞合作下，將由後者以FreeLander作為子品牌推出一系列新車。（圖／翻攝自Juguar Land Rover，圖為Freelander，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在先前傳出Freelander將重新復活後（報導請點此），JLR也確定自明年起放棄大陸市場、取消在大陸的自主生產計畫，因為光是去年，JLR與奇瑞（Chery）的CJLR合資公司就虧損1,870萬美元（折新台幣約5.64億），因此FreeLander屆時將以子品牌的方式在大陸重新出發，並由奇瑞主導推出一系列新車。

Jaguar目前在大陸與奇瑞合資生產的XE、XF與E-Pace將在今年9月停產，而Land Rover品牌則會在明年底停產Range Rover Evoque與Discovery Sport。對此，JLR、奇瑞雙方也正在籌備一系列以大陸市場為主的新車，並會以FreeLander作為子品牌販售。

▲FreeLander。（圖／翻攝自Juguar Land Rover）

▲預料大陸推出的FreeLander將以奇瑞T1X平台為主，首款新車可能採PHEV插電式油電動力。

據了解，FreeLander系列車款將以奇瑞T1X平台為主，該平台在2016年時就得到JLR的協助開發，包括奇瑞瑞虎、Tiggo、Omoda、Jaecoo等多款休旅車型皆有搭載。

首款FreeLander系列新車可能採PHEV插電式油電動力，雖然JLR也會參與設計，但預料該車將採用大陸架構，並且具有許多大陸特色、主打低成本策略，以符合當地新能源市場的競爭。至於其他像是 Range Rover 、Defender等高價位的進口休旅也會持續販售，在FreeLander的親民定位下並不會影響到前者。

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關鍵字：汽車休旅JaguarLand Rover奇瑞CheryFreeLanderEvoqueDiscovery Sport

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