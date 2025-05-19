Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

▲Honda日本原廠針對ZR-V進行更新，其中針對金油層進行升級、並調漲售價。（圖／翻攝自Honda，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Honda（本田）日本原廠針對旗下休旅ZR-V進行更新，這款車格介於HR-V與CR-V之間的跨界休旅售價調漲，同時也與Civic RS、Freed一樣，換上新的外觀塗料，透過新的金油層材質，提升塗裝光澤度、耐用性也提升1.5倍以上。

日規ZR-V共有6款車色塗裝，其中金屬石榴、珍珠白、金屬灰及金屬藍需選購加價，動力上共有1.5升VTEC汽油渦輪（178匹／24.5公斤米扭力）、2.0升e:HEV油電（184匹／32.1公斤米扭力），分別採CVT無段變速箱、eCVT電子無段變速箱，依車型提供前驅、4驅選擇。

▲ZR-V車格介於HR-V與CR-V之間，也是本田最大的跨界休旅車型。



此次原廠也為ZR-V與Civic RS、Freed一樣，針對金油層升級，將傳統金油層的丙烯酸三聚氰胺換成新材質，可使車色具有更亮的光澤，同時塗裝的耐用度也增加1.5倍。

售價方面，日規新ZR-V 1.5升汽油渦輪自3,284,600-4,104,100日元不等，折合新台幣約68.2-85.2萬元，油電車型則自3,634,400-4,582,600日元，折合新台幣約75.5-95.2萬。

▲ZR-V共有1.5升VTEC汽油渦輪（178匹／24.5公斤米扭力）、2.0升e:HEV油電（184匹／32.1公斤米扭力）兩種動力。