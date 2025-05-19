TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

▲TOYOTA全新入門休旅要來了！日本消息透露年底展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久比台灣即將導入的Land Cruiser 250更親民，日本消息透露全新的Land Cruiser FJ入門越野休旅預計今年底展開預售，並在明年開始交車，日本媒體更稱為這輛全新入門休旅將成為「陸地之王」！

▲台灣預計今年導入Land Cruiser 250，而日本還有更便宜的入門作品問世。

來勢洶洶尚未問世先造成轟動，日本媒體更為Land Cruiser FJ取名響亮的「陸地之王」綽號，事實上，台灣今年原廠確定導入Land Cruiser 250，售價初估200萬以上，而Land Cruiser FJ則更強調入門級距，預計日本今年首發預售，售價折合新台幣有望百萬有找。

▲Land Cruiser FJ外型設計將來自當初發表的概念車。

TOYOTA日前就預告這款越野小休旅存在，並註冊了Land Cruiser FJ商標為量產作準備，新車預估尺碼落在4,500x1,830x1,850mm、軸距2,750mm，與Corolla Cross接近，平台可能採用非乘載式結構，並非Land Cruiser 250的TNGA結構。

Land Cruiser FJ外型設計可追朔至Compact Cruiser EV概念車，車室沿用Land Cruiser 250內裝布局來呼應家族特色，並具備強悍的越野4驅能力，屆時對手應就是熱銷的5門版Suzuki Jimny。