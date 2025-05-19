ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

▲TOYOTA全新入門休旅要來了！日本消息透露年底展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新入門休旅要來了！日本消息透露年底展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久比台灣即將導入的Land Cruiser 250更親民，日本消息透露全新的Land Cruiser FJ入門越野休旅預計今年底展開預售，並在明年開始交車，日本媒體更稱為這輛全新入門休旅將成為「陸地之王」！

▲TOYOTA全新入門休旅要來了！日本消息透露年底展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣預計今年導入Land Cruiser 250，而日本還有更便宜的入門作品問世。

來勢洶洶尚未問世先造成轟動，日本媒體更為Land Cruiser FJ取名響亮的「陸地之王」綽號，事實上，台灣今年原廠確定導入Land Cruiser 250，售價初估200萬以上，而Land Cruiser FJ則更強調入門級距，預計日本今年首發預售，售價折合新台幣有望百萬有找。

▲TOYOTA全新入門休旅要來了！日本消息透露年底展開預售。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Land Cruiser FJ外型設計將來自當初發表的概念車。

TOYOTA日前就預告這款越野小休旅存在，並註冊了Land Cruiser FJ商標為量產作準備，新車預估尺碼落在4,500x1,830x1,850mm、軸距2,750mm，與Corolla Cross接近，平台可能採用非乘載式結構，並非Land Cruiser 250的TNGA結構。

Land Cruiser FJ外型設計可追朔至Compact Cruiser EV概念車，車室沿用Land Cruiser 250內裝布局來呼應家族特色，並具備強悍的越野4驅能力，屆時對手應就是熱銷的5門版Suzuki Jimny。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTALand Cruiser PradoLEXUSGX油電7人座越野

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【要分紅啦！】黃仁勳簽名球轉賣5000元　本尊幽默喊「要55分帳」 #黃仁勳

推薦閱讀

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

Honda「中量級冒險跨界重機」改款！換上新頭燈＆車色、懸吊優化

福斯電動車向「ID+數字」命名說掰！最便宜掀背明年開先例

福斯電動車向「ID+數字」命名說掰！最便宜掀背明年開先例

小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

小米「全新電動休旅YU7」預告發表！預估新台幣133萬對決特斯拉Model Y

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車」！新一代Juke最快今年見

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

最新文章

Honda中排量冒險跨界重機改款2025-05-19

福斯電動車向ID+數字命名說掰2025-05-19

小米「全新電動休旅YU7」預告發表2025-05-19

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

Nissan經典小休旅轉型「全新電動車2025-05-19

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感2025-05-19

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版2025-05-19

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發2025-05-19

KIA最新電動福祉車英國首發2025-05-18

Land Rover7人座家庭休旅推雙特仕版2025-05-18

熱門文章

Honda「最大跨界休旅」更新2025-05-19

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見2025-05-18

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找2025-05-17

Land Rover7人座家庭休旅推雙特仕版2025-05-18

KIA最新電動福祉車英國首發2025-05-18

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版2025-05-19

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發2025-05-19

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感2025-05-19

TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸2025-05-13

三菱「多款重點新車」公開2025-05-12

相關新聞

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

TOYOTA高人氣「7人座MPV」日本今年推改款！內裝安全有感升級

TOYOTA高人氣「7人座MPV」日本今年推改款！內裝安全有感升級

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

TOYOTA推出「電動跨界旅行車」！最強375匹、有通風椅還能玩越野

TOYOTA推出「電動跨界旅行車」！最強375匹、有通風椅還能玩越野

讀者迴響

熱門文章

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

Honda「最大跨界休旅」改良更新！塗裝更亮　耐用度增1.5倍　

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見！外觀升級化身小一號E-Class

改款新「賓士C-Class」有亮點今年見！外觀升級化身小一號E-Class

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

【周焦點】國產、進口新休旅百萬有找　大改款TOYOTA RAV4　新HR-V 6月見

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

Land Rover「7人座家庭休旅」推雙特仕版！外觀內裝質感大幅提升

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

KIA「最新電動福祉車PV5 WAV」英國首發！未來推向全球服務輪椅族

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「豪華旗艦休旅」將出長軸放大版！空間更大更舒適鎖定大老闆

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

TOYOTA「全新越野入門休旅」今年日本先發！售價預估新台幣百萬有找

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

「Mazda EZ-6全新房車」大陸推超帥運動感！外觀、內裝升級很有料

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366