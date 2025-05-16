TOYOTA推出「電動跨界旅行車」！最強375匹、有通風椅還能玩越野

▲TOYOTA於北美發表bZ4X Touring（美規車名為bZ Woodland）電動跨界旅行車，該車也將在明年春季於日本上市。（圖／翻攝自TOYOTA，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

TOYOTA宣布將擴大北美市場電動車陣容，其中bZ4X Touring電動跨界旅行車（美規車名為bZ Woodland）將於5／19-21日於北美首演，屆時將在2026年初上市，至於日本則會在明年春季發表，該車在全球戰略車款定位下，後續也有望導入其他市場。

▲新bZ4X Touring標配車頂架、18吋輪圈，具有粗獷越野風格，車身尺碼也比bZ4X更高、更長。



由bZ4X電動休旅衍伸而來的bZ4X Touring車格為4,830 x 1,860 x 1,620mm，軸距2,850mm，比bZ4X更長、更高，離地間隙為210mm，並且外觀上也賦予防刮塑料材質、標配車頂架、18吋輪圈、TSS 3.0駕駛輔助系統，提供6種車色，具有粗獷風格。

座艙則與bZ4X同樣，具有數位儀表、14吋中控螢幕，並採SofTex座椅材質、專屬棕色內飾板、雙手機無線充電板，另外高階車型也有JBL音響、全景玻璃天窗、數位後視鏡、雙前座通風座椅等。後行李廂也在車格加大後，具有600L起跳的表現，比bZ4X多了148L。

▲座艙採14吋中控螢幕，並採SofTex座椅材質、專屬棕色內飾板，依車型等級還提供JBL音響、雙前座通風椅、全景玻璃天窗。



電動動力方面，新bZ4X Touring共有單馬達前驅（224匹）、雙馬達四驅（375匹），後者還具有X-Mode越野模式，電池容量皆為74.7kWh，最大續航力可達560公里，充電10-80%可在30分鐘內完成。

▲bZ4X Touring在全球戰略車款定位下，也有望導入北美、日本以外的市場販售。