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三菱「歐規日蝕休旅」轉生為電動車！9月開賣、大電池版本先上

▲三菱歐規日蝕休旅變成電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱歐規Eclipse Cross將轉變成電動休旅，原廠預告將在9月上市。（圖／翻攝自三菱，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

三菱（Mitsubishi）預告將為歐洲市場推出新的「日蝕休旅」Eclipse Cross，不過該車與雷諾Scenic e-tech為雙生車，是一款電動休旅，將由雷諾位於法國的Ampere Electricity工廠生產，預計9月就會在歐洲上市。

不同於日本、北美的燃油版Eclipse Cross，歐洲販售的三菱日蝕休旅為純電動休旅，這也是歐洲三菱今年上市的第3款休旅車，先前則是Outlander PHEV與Grandis （汽油、油電）。

▲三菱歐規日蝕休旅變成電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱歐規日蝕休旅變成電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲歐規日蝕休旅將與雷諾Scenic e-tech為雙生車，9月將率先推出Long Range大電池版本，共有前驅、4驅選擇。

新Eclipse Cross歐規電動休旅將融入品牌Dynamic Shield的車頭設計，同時也有寬敞的車室空間、內建Google影音系統及ADAS駕駛輔助系統，從預告中也能看到Eclipse Cross透過獨特的燈具造型、水箱護罩及平整化車門把手，與雙生兄弟雷諾Scenic e-tech進行區別。

不同於一般銷售邏輯，歐洲三菱將率先推出Eclipse Cross Long Range高續航版本，而標準版本則會在明年到來，以雙生車雷諾Scenic e-tech為參考，可能有60kWh、87kWh兩種電池容量，並提供單馬達168匹、雙馬達215匹選擇。

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關鍵字：汽車電動歐洲三菱MitsubishiEclipse Cross日蝕休旅雷諾馬達4驅續航

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