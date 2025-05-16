現代「百萬內休旅」Mufasa GLC試駕！空間管理大師、超規格襲來

▲Hyundai Mufasa不僅是品牌百萬內休旅，不僅空間運用靈活、還透過超規格配備強勢襲來，將是南陽實業的銷售利器。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／專題報導

Hyundai南陽實業今年重要新車「Mufasa休旅」正式到來！這款百萬內休旅不僅喊出「超規格」口號，在定位及售價更有進可攻、退可守的企圖，短短預售一周就接單破200張，靈活運用的寬敞空間、以及獨特貼心的設計，更讓人印象深刻。

試駕車型

Hyundai Mufasa GLC頂規：94.9萬

▲Mufasa共有玄武灰（圖左）、冰晶藍（圖中）、極地白（圖右）、岩石黑等四款車色，試駕車型為頂規GLC，售價94.9萬。

新Mufasa車長4,465mm、軸距2,680mm，介於Venue與Tucson L之間，競爭對手除了2款日系休旅外，原廠也透過價格帶設定，向上瞄準福特Kuga 1.5T、MG HS等中型休旅。

Mufasa外觀相當搶眼，具有直列式頭燈、H-Shape車頭設計，整體也與品牌新世代車款看齊，具有大面積立體鑽石設計的氣壩造型。全車系也標配18吋切削輪圈、在車側有鮮明鈑線及防刮塑料護板，車尾則具有大面積的Star Ring星環LED尾燈，在主流一片橫貫式燈條趨勢下別具風格。

▲Mufasa外型搶眼，標配18吋輪圈，尤其車尾的環型尾燈在夜晚具有極高辨識度。



車尾中央也一改「歪H」廠徽圖案，換上Hyundai品牌字樣、同時右側還有Mufasa車名銘牌及獅子王圖案，加上車頂的第3煞車燈、倒車燈投影照明等，不僅辨識度高、也帶給消費者不同的感受。

▲第3煞車燈位於車頂，中央也採Hyundai字樣，車型銘牌處也有獅子王圖案。



座艙設計上，Mufasa也融入品牌IONIQ電動車家族樣貌，具有同級唯一的12.3吋雙連屏數位座艙，同時在空調觸控面板上也保留實體按鍵、並透過類丹寧設計減少車室塑料感，原廠也透過Multi-Zone座艙分區設計，將前座劃分駕駛、乘客以及尊榮後座等三區塊，並透過不同的車門面板、座椅設計，營造駕駛區域「運動」、乘客區域「時尚」、後座「舒適放鬆」的差異，像是頭枕方面，副駕座就具有蝶形頭枕設計，後座則採一體式沙發座椅（椅背可調6度），並且透過前座快速傾倒功能（GLC車型），可讓後座「饋咖」完全伸展，在國產休旅中可說是唯一。

▲海灣式中控台設計具有寬闊駕駛視野，另外也有互動式氛圍空調出風口，可隨駕駛模式、冷氣溫度調整顏色。

▲12.3吋雙連屏座艙佈局，也是同級競品中唯一。



▲Mufasa有EPB電子手煞車、Auto Hold駐煞車輔助，頂規車型還有雙前座加熱，可惜無通風功能。



▲空調面板也保留實體按鍵，在操作上更順暢。



▲副駕座頭枕與駕駛座不同，採更寬的蝶式頭枕。



▲駕駛側主打運動感，在車門面板鋪陳上也與副駕不同。

▲Mufasa GLC頂規車型還有快速前座傾倒功能，可提供尊榮後座、載運長型物品使用。



▲Mufasa後座膝部空間寬敞，不論是168公分、178公分男性都足夠，後座椅背還可提供6度調整，加上一體式沙發後座座椅，相當舒適。



▲將前座傾倒後，可讓後座饋咖，在中型休旅車款中相當少見。



▲靠腳處也經過設計，下方有軟墊、小腿的角度也有考量。



Mufasa除了擁有靈活應用的「空間管理」外，多處設計也藏有小巧思，像是駕駛座儀表台具有一凹槽設計，可供手機橫放、不用另外購買手機支架；另外像是駕駛側車門面板前方設有掛鉤、副駕處中央收納、後座隱藏式收納盒等，都看出對置物需求的體貼設計。副駕前方還有一開闔式置物盒，其阻尼開闔的方式提供類似小梳妝台的儀式感，不過對於腿較長的人來說，該置物盒也稍微壓縮到副駕膝部空間；試駕的GLC車型還有後座平板支架，對於有小朋友的家庭休旅買家來說相當實用。

▲儀表台上方有凹槽設計，可供手機使用（手機殼若過大不行），不用再另外買手機架。



▲駕駛側門板也有掛勾。



▲後座則有隱藏式收納盒設計，按下按鍵即可打開。



▲副駕前方有開闔式置物盒，具有阻尼設計，可放置小物、提供類似小型梳妝台，不過該設計也稍稍壓迫副駕膝部空間。



▲頂規車型還有後座平板支架，該設計不論是平板、手機都能置放，對於有小朋友的家庭也相當實用。



▲以手機代替平板示意，將前座傾倒後也能立起平板／手機。



配備上，不同於Tucson L還需要選配，Mufasa則直接標配SVM環景影像輔助、BVM盲區顯影等配備，同時也有Level 2駕駛輔助系統，頂規車型則多了雙前座加熱、智慧感應電動尾門、手機無線充電板及全景式電動玻璃天窗，後者也具有電動遮陽板，不會有夏日曝曬的情況。

▲Mufasa標配SVM環景影像輔助、BVM盲區顯影，頂規還有手機無線充電板，全車共有4具USB插孔，其中3具為Type C、1具為Type A。



實際體驗後座，不論是168公分或178公分的成年男性，入座後的腿部空間相當充足，加上可調整的椅背角度、座椅泡棉設定，舒適性出色；後行李廂空間自524L公升起，底板下方還有收納設計，加上平整化設計、前座傾倒功能，載運長型物品也沒問題，在空間運用上相當出色。

▲後行李廂空間平整，下方底版也有收納設計，GLC車型還有智慧感應式電動尾門。



動力部分，Mufasa採2.0升4缸自然進氣引擎、6速自排變速箱，具有最大馬力160匹／19.7公斤米扭力、平均油耗14.8km／L表現。儘管2.0稅金在台灣是硬傷、160匹馬力也與運動性能扯不上邊，但自然進氣引擎的妥善率、好維護也是優勢，同時Mufasa也是國產跨界休旅中唯一的自排變速箱車款，提供給不喜歡CVT無段變速箱消費者新的選擇。

▲Mufasa採2.0升4缸自然進氣引擎、6速自排，具有最大馬力160匹／19.7公斤米扭力，並且也有輕度越野功能。



這具6速自排變速箱換檔反應不差，可惜沒有換檔撥片及切換手排模式的功能，僅能透過駕駛模式調整。說到駕駛模式，除了Comfort、Eco、Sport及Smart模式外，Mufasa也與Venue一樣，透過ABS、循跡系統的控制，在前輪驅動下也能提供輕度越野功能。

▲在同為N3平台下，Mufasa開起來調性沉穩，懸吊設定舒適，而且隔音表現也值得稱讚，行路質感相當出色。



整體架構上，Mufasa與Tucson L、Santa Fe同樣採N3平台，在前後獨立懸吊、短前後懸及低重心等特色，實際上路開起來相當沉穩，在高速行駛、通過伸縮縫時的反饋不俗；懸吊設定方面，Mufasa也相較Tucson L更偏向舒適性，除了吸震效果好，全車的隔音也值得稱讚，整體來說行路質感令人驚艷。

什麼樣的人適合Mufasa？對於想要一台好維護、車格適中、靈活空間運用以及更注重乘坐舒適性的休旅買家來說，Mufasa的豐富配備、售價定位都相當適合。至於注重稅金、動力輸出表現等，則可轉往Tucson L渦輪油電。

▲儘管自然進氣、2.0稅金是硬傷，但對於想要一台好維護、具有靈活空間的休旅買家來說，Mufasa不論是配備、駕駛感受上都很有吸引力。