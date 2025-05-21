特斯拉「Robotaxi無人計程車隊」傳6月上線！人形機器人也有好消息

▲影片來源：Tesla



記者林鼎智／綜合報導

特斯拉（Tesla）去年10月中發表「Robotaxi無人計程車隊」，並將其命名為Cybercab，現在也傳出特斯拉的Robotaxi將在6月推出，並且率先在德州Austin的道路上試點營運，將類似特斯拉現有的共乘服務。

▲特斯拉在去年發表Robotaxi，現在也傳出最快在6月就會在德州展開試點營運。（圖／翻攝自Tesla，以下同）



只不過，特斯拉Robotaxi車隊數量不會太多，車輛總數將少於24輛、並且只限特定受邀人士使用。這項消息是由一名Morgan Stanley分析師Adam Jonas透露，同時特斯拉先前也多次表示Robotaxi將在6月推出。

▲特斯拉Robotaxi將採少量營運，並且初期將僅限受邀人士體驗。



據了解，特斯拉Robotaxi於Austin的試點計劃將採少數運行，大約10-20輛，並且僅限受邀者，該Robotaxi將透過遠端操作確保安全性，在避免造成品牌負面影響下，特斯拉將透過工程師遠端間監控Robotaxi，並在必要時接管車輛。

除了Robotaxi外，特斯拉人形機器人Optimus也有好消息，若順利的話，特斯拉將在今年第4季邀請投資人參觀Optimus的生產過程，並且Optimus售價將定在2萬美元左右（折合新台幣約60.3萬），屆時將引起金字塔買家搶購。

▲特斯拉人形機器人Optimus也即將量產販售，該人形機器人定價落在2萬美元左右，折合新台幣約60.3萬。（圖／達志影像／美聯社）