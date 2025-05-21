MINI「新性能敞篷車」發表！231匹上空風情、1功能紀錄總開篷時數

▲MINI發表新一代JCW Convertible敞篷車，為MINI家族再添新成員。（圖／翻攝自MINI，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

MINI家族再添新成員！原廠近日發表MINI John Cooper Works Convertible敞篷版本（以下簡稱JCW敞篷），提供高性能及上空風情體驗。

新JCW敞篷動力同樣搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、Steptronic 7速雙離合自手排變速箱，具有最大馬力231匹／38.7公斤米扭力，靜止加速破百只需6.4秒。

▲JCW敞篷具有專屬車身彩貼，保桿、與車身同色後下擴散器都更為侵略。



新JCW的軟頂敞篷可選黑色或灰色英國國旗圖案，該電動軟頂敞篷可在30km／h以下、18秒內完成開闔，同時中央OLED螢幕還提供有趣的「Always Open Timer」功能，可紀錄開蓬駕駛的總時數。

▲該電動軟頂敞篷可選黑色或灰色英國國旗圖案，並能在30km／h以下、18秒內完成開闔，中央OLED螢幕還可紀錄總開篷時數。



外觀在JCW套件下具有鮮紅色進氣口／後視鏡，並採經典的英國賽車綠塗裝、高亮黑水箱護罩、側裙，以及JCW專屬後下擴散器、JCW標誌日行燈等。內裝則採紅黑雙色JCW運動座椅、JCW運動化方向盤，並標配Harman Kardon頂級音響，搭配OLED中控螢幕，可即時提供車輛數據、語音控制等。

新JCW敞篷車也具有完整駕駛輔助系統，全車共計12具傳感器、4具環景鏡頭，並提供7種MINI體驗模式。

▲MINI JCW敞篷動力搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎、Steptronic 7速雙離合自手排變速箱，具有最大馬力231匹／38.7公斤米扭力。