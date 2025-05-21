BMW「全固態電池i7」上路測試！高能量密度、將建新電池產線

▲BMW與Solid Power合作，近日已在德國慕尼黑進行全固態電池i7道路測試。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在豪華電動車市場取得領先地位的BMW集團，近日與Solid Power攜手測試全固態電池（All Solid State Batteries）的BMW i7電動車，這輛全固態電池i7已在慕尼黑進行道路測試，後續有望加快全固態電池電動車的量產進程。

▲此次道路測試主要針對固態電池的電芯膨脹管理、電池壓力監測、電池溫度管理進行測試，為後續量產做準備。



BMW自2022年來就與Solid Power達成技術轉移協議，強化全固態電池技術的研發，全固態電池相較現行電池技術，具有小體積、高能量密度優勢，可在不增加重量的情況下，達成更高的續航表現。

▲固態電池可在同樣體積、不增加重量下，具有更高的能量密度，將比現行車款大幅提升續航力。



這款全固態電池i7測試車，以BMW第5代eDrive系統原理及Solid Power全固態電池進行整合，進行電芯膨脹管理、電池壓力監測、電池溫度管理等測試。BMW也提到，未來幾個月將利用硫化物電解質的固態電池整合進電池組內，進行更進一步的研發，後續也將利用Solid Power的技術，於德國Parsdorf的BMW電池製造中心建立固態電池產線，該中心自2019年以來一直負責BMW集團電池單元研發及生產設計。

▲BMW也將在BMW電池製造中心建立固態電池產線。