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台灣「速霸陸休旅降價52.3萬」奇招奏效！Solterra完售出清官網下架

▲Solterra電動車官網下架！將暫離台灣市場。（圖／翻攝自速霸陸）

▲Solterra電動車官網下架！將暫離台灣市場。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

今年3月TOYOTA bZ4X以及雙生車速霸陸Subaru Solterra不約而同降價出清，TOYOTA折扣31萬，而Solterra則更殺針對舊年式車型祭出52.3萬降價優惠，促銷奇招帶動另一波人氣銷量，讓台灣Solterra出清完畢，官網下架暫離台灣！

▲Solterra電動車官網下架！將暫離台灣市場。（圖／翻攝自速霸陸）

▲速霸陸Solterra為台灣品牌第1款電動車作品，有待日本新年式或小改款發表回歸。

於2022年導入台灣的速霸陸Solterra，開價189.8萬，而在從今年3月開始，原廠陸續針對Solterra祭出降價出清，開出有感的52.3萬降價來到137.5萬，由於台灣並未販售24、25年式，這也讓台灣Solterra提前完售，暫別台灣市場，未來有待日本發表2026年式車型或是小改款，才有望看到Solterra回歸。

▲Solterra電動車官網下架！將暫離台灣市場。（圖／翻攝自速霸陸）

▲小改款速霸陸針對電池續航有感升級，採更大的電池容量。

事實上，TOYOTA bZ4X、速霸陸Solterra陸續於國外發表有感的小改款，雙方都針對外觀內裝升級，且重點的電池續航更是大幅進步，以Solterra為例，小改款換上更大容量的74.7kWh電池，並加入電池預熱管理系統，續航成長25%來到458公里。

▲新一代Forester預計今年登場。

▲新一代Forester預計今年登場。

今年台灣速霸陸仍有值得期待新車，新一代Forester已正在籌備中，台灣終於導入睽違已久的油電科技，名為S:HEV的全新油電，乃是來自TOYOTA擅長的電氣化技術。

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