TOYOTA「Corolla五門掀背」向復古致敬！外觀、內裝升級有亮點

▲TOYOTA北美原廠亮相Corolla FX Edition特仕車，內外都有亮點。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA北美原廠發表Corolla Hatchback FX 特別版，向1987 年的學長Corolla FX16 致敬。此車款融合拉力賽風格的外觀設計，預計於今年秋季在美國市場限量推出 1,600 輛。

▲新車擁有專屬的復古Corolla徽飾、黑色尾翼、18吋白色鋁圈。

Corolla Hatchback FX 特別版基於 SE 等級打造，相較標準款車型，外觀配置全新的18吋白色鋁圈、黑色擾流尾翼，以及致敬Corolla FX16的復古徽飾，展現濃厚的懷舊氛圍。車色提供Ice Cap白、Inferno橘、Blue Crush Metallic藍三種車色可選。

▲車內加入橘色縫線點綴，並有皮革、麂皮混搭的跑車化座椅。

車內亮點也不少，以黑色作為主題，搭配橘色縫線點綴於儀表板、門板、排檔桿與座椅上，營造出運動氛圍。跑車化造型座椅更是引人注目，並在側邊加入麂皮材質，帶來滿滿的性能戰鬥感。

可惜的是，動力、懸吊並未修改，新車在動力系統上維持與標準款相同，搭載 2.0 升四缸自然進氣引擎，輸出 169匹馬力、20.8公斤米扭力。此特別版車型僅限量生產 1,600 輛，預計今年秋季在美國上市。