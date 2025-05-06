福特「無聊汽車」將復活回歸！Fiesta與福斯合作換新平台

▲福特Ford Fiesta將藉由福斯合作，轉型成電動車！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特陸續將停產Focus、Fiesta等經典掀背車，雖然在市場為主流消費主力，但Focus、Fiesta卻被自家執行長點名一點都不有趣的無聊汽車，不過品牌似乎並未放棄Fiesta經典的戰略位置，近來在官方與外媒訪問時透露讓Fiesta燃起一絲復活的可能性！

▲Fiesta有望與福斯合作，搭載MEB電動車平台。

福特於2023年7月結束了旗下經典小型掀背車Fiesta生產，結束了長達47年銷售歷史。然而，近期有消息指出，Fiesta可能以電動車的形式重返市場，並可能採用福斯的MEB電動車平台。

福特與福斯自2020年起展開合作，已成功推出基於MEB平台的Explorer EV和Capri EV兩款電動休旅，福特歐洲部門負責人Martin Sander表示，雙方的合作「非常成功」，並暗示未來可能進一步共享技術。

▲福斯即將推出入門ID.2all電動車，有望分享技術讓Fiesta復活。（圖／翻攝自福斯）

福斯近期推出的ID.2all概念車，定位為平價小型電動車，售價預計低於25,000歐元，折合新台幣約80萬，尺碼與福特Fiesta相近，若福特選擇以此平台打造新一代Fiesta電動車，將有助於快速進入平價電動車市場，成為ID.2all雙生雙胞胎。