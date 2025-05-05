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台灣「Mazda CX-5進口休旅」比國產同級還便宜！104.9萬元新車型5月交車

▲Mazda日前推出的CX-5淬鍊版引起熱烈迴響！（圖／翻攝自Mazda）

▲Mazda日前推出的CX-5淬鍊版引起熱烈迴響！（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Mazda在銷售出奇招，於4月推出的CX-5 淬鍊版，其進口身份售價僅要104.9萬，在價格上顯然對同級的福特Kuga、Nissan X-Trail、HONDA CR-V造成不少威脅，面對同級銷售霸主的TOYOTA RAV4也展現頗具高CP值的新選擇！

就算國外即將推出新一代Mazda CX-5，不過現行款的CX-5仍具有穩定的人氣銷售，尤其在台灣市場上，4月更推出104.9萬的淬鍊版，而台灣原廠更表示，淬鍊版預告在5月開始交車，相信能在CX-5帶來另一波銷售助攻。

售價百萬出頭的Mazda CX-5，不僅在價格上創話題，其配備更是一點都不陽春，近乎滿配水準，領先市場標配雙前座導流式通風真皮座椅、LED主動轉向頭燈、BOSE環繞音響、360度環景、電動尾門等。

▲HONDA CR-V

▲福特KUGA

▲福特Kuga、HONDA CR-V也在5月祭出不少優惠搶市。

面對中型休旅一級戰區，國產休旅大軍近來動作頻頻，福特Kuga、HONDA CR-V、Nissan X-Trail分別陸續都有特仕車等其他優惠祭出，CR-V指定車型免費升級360°環景系統、BSI盲點偵測、前後偵測雷達。

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關鍵字：MazdaCX-50CX-5CX-30休旅車SUV跨界油電

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