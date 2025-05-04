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吉普「跨界休旅車大改款」真實樣貌提前曝光！電動＋雙油電全都有

圖文／7Car 小七車觀點

新一代 Jeep Compass 經過上回由官方預告後，日前已有外媒搶先曝光該車的真實樣貌。與前一代車型相比，第三代車型採用更加方正的設計元素，並採用全新的 Stellantis STLA Medium 平台打造，提供多樣的動力系統，包括油電混合、插電式混合和純電車型。

▲新一代 Jeep Compass 真實樣貌搶先公開。

在外觀上，新一代 Jeep Compass 更具雕塑感，承襲 Avenger 的設計元素，具有輪廓分明的葉子板和現代化風格，配有 LED 頭燈，並在家族化的七格柵上方導入 LED 燈組點綴。寬厚的輪拱與黑色塑膠材質進一步強化這款休旅車的粗曠感受。此外，原廠預計將提供多款外觀套件，同時電動車型還會在後葉子板加入 e 字樣表明純電身分。同時還有提供黑色飾條搭配前防撞護板，推測是強調越野風格的 Trailhawk 車型。

進入到車內，中控台有一個亮點是其配備了一組大型多媒體觸控螢幕，下方還保有一排實體按鍵與旋鈕。中央鞍座和儀表板均導入銀色飾條點綴，同時設有大量的儲存空間。而釋出的照片應是高規車型，其配有全景天窗、抬頭顯示器和雙色皮革搭配縫線設計的座椅。

Stellantis 先前成強調新款 Jeep Compass 將提供「Jeep 向來強調的經濟性，保有同級最優異的性能和最先進的技術」。與 Stellantis 家族的其它休旅車款一樣，將具備最新的互聯技術和高級駕駛輔助系統 (ADAS)。

動力上 Compass 則會有多種動力系統選擇，包括 e-Hybrid 混合動力、e-Hybrid plug-in 插電式混合動力和 e 純電動版本，部分車型還具備四輪驅動系統。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Jeep吉普Compass跨界休旅電動汽車新車電動車

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