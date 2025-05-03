電動汽車30萬有找！雪鐵龍Ami小改款推4版本　台灣法規卡關無緣上路

圖文／7Car 小七車觀點

Citroën 日前於官方網站宣布旗下微型電動車 Ami 小改款車型正式於歐洲市場開放預購，預計今 (2025) 年 5 月 6 日起接受訂單，8 月起展開交付。本次新改款車系編成涵蓋標準版 Ami、Cargo 商用版、Ami for All 無障礙版、主打戶外風格的 Ami Buggy，以及活潑個性化的 Ami Buggy Palmeira。歐洲市場起售價自 7,990 歐元起(約合新臺幣 29.1 萬元)，Ami Buggy 起售價為 9,590 歐元起(約合新臺幣 34.9 萬元)，而最高階 Buggy Palmeira 價格則為 9,990 歐元（約新臺幣 36.3 萬元），皆維持一貫親民取向，並依不同版本提供多樣化配備與風格套件。

全新小改款 Citroën Ami 採用更成熟且現代化的外觀設計，包含重新配置的頭燈與導入品牌新識別元素，搭配對稱式結構與 2.41 公尺車長設定，保留其極致靈活與城市穿梭的核心優勢。動力方面仍為輕型電動車級距，最高時速為 45km/h，續航力達 75 公里，並可透過標準 220V 家用插座於 4 小時內完成充電。

Citroën Ami Buggy 為此系列的全新衍生版本，以無車門、無車頂設計強調開放性與戶外冒險精神。標配金色鋼圈、車尾擾流與特殊配色細節，並可選配拉鍊式軟門與遮陽頂篷，提升日常使用靈活性。另有主打活潑視覺與專屬公仔的 Ami Buggy Palmeira 版本，為喜愛個性風格的消費者提供更多元選擇。

Citroën Ami 車系自 5 年前上市以來已累積超過 7.5 萬台銷售成績，並拓展至 18 個市場，以「門檻低、易上手」的純電微型車定位在歐洲創造另類通勤風潮。Ami 的無需駕照、雙座設計、價格實惠且多版本選擇（包含 Cargo 商用版與 Ami for All 無障礙改裝版），逐步成為歐洲市場取代機車與部分公共交通的新解決方案。

儘管礙於法規關係，目前 Citroën Ami 無法於國內市場推出，但其創新的產品思維與靈活應用範疇已引發市場關注。隨著都市化生活型態變遷與低碳移動趨勢升溫，類似產品若能因地制宜導入，未來或將成為台灣微型移動市場的新興選項。您會願意開著這樣的電動小車通勤或休閒出遊嗎？